التربية العراقية تعلن عن رابط استعلام نتائج السادس الابتدائي البصرة العراق عبر هذا الرابط

بعد نشر نتائج امتحانات السادس الابتدائي في العراق في عدد من المحافظات، من المتوقع أن تكون نتيجة السادس الابتدائي في البصرة متاحة عبر موقع “نتائجنا” الرسمي وموقع وزارة التربية العراقية على الإنترنت سنقدم في الجملة التالية توضيحات لجميع الطلاب وأولياء الأمور الذين يتابعون الأمر.

نتائج السادس الابتدائي البصرة 2024

أعلنت وزارة التربية العراقية عن الرابط الذي سيتيح لطلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي الاطلاع على نتائجهم بشكل عبر هذا الرابط

الذهاب مباشرة إلى موقع وزارة التربية العراقية.

ثم انقر على عبارة “نتائج الامتحانات”.

تحديد نتائج امتحانات الشهادة الابتدائية للصف السادس، مع تحديد الفصل الدراسي الأول.

يجب تحديد محافظة “البصرة”.

تسجيل المعلومات الضرورية والشخصية للطالب، مثل رقم الامتحان والاسم.

النقر على الزر “الاستفسار عن النتيجة”.

سوف يظهر لك اسم الطالب مع جميع الدرجات التي حصل عليها في النتيجة.

نتائج امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 في محافظة البصرة

بعد طول انتظار وصبر العديد من الأسر العراقية، قامت وزارة التربية بالإعلان عن نتائج الصف السادس الابتدائي في عدة مدن عراقية ويجب اتباع الإجراءات اللازمة للحصول على النتيجة، حيث قد تم اعلان النتيجة النهائية في العديد من المحافظات مثل ميسان وكركوك ، وديالي والنجف وذي قار والرصافة والأنبار وغيرهم، والجدير بالذكر أن عملية التصحيح تتم بشكل دقيق للغاية حتى لا يتم الانتقاص من حقوق أي طالب، وقد ارتفعت نسبة النجاح إلى حد كبير، وما هي إلا ساعات قليلة تفصلنا عن ظهور نتيجة السادس الابتدائي الدور الأول البصرة بالعراق.