املي وقت فراغهم .. تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 على الأقمار الصناعية بأعلى جودة

قناة “توم وجيري” هي القناة التلفزيونية المخصصة لعرض هذا المسلسل الشهير منذ بدء عرضه لأول مرة، وتحظي “توم وجيري” بشعبية واسعة بين مختلف الأعمار، وأصبح من الأعمال الخالدة في ذاكرة عشاق الرسوم المتحركة، وما يميز هذا العمل هو قصصه الكوميدية المثيرة والتفاعلات المضحكة بين شخصيتي البطلين، والتي تستمر في جذب المشاهدين عبر السنين في هذا المقال، سنتعرف على تردد قناة “توم وجيري” على الأقمار الصناعية،

تردد قناة “توم وجيري” على الأقمار الصناعية 2024

في عالم الرسوم المتحركة الكلاسيكية، يظل مسلسل “توم وجيري” من أبرز الأعمال التي حافظت على شعبيتها على مر السنين وهذه السلسلة الكوميدية الشهيرة التي تتناول مغامرات القط “توم” والفأر “جيري”، قد أصبحت إرثًا دائمًا في ذاكرة عشاق الرسوم المتحركة ولتتيح هذه المغامرات الممتعة للجمهور في مختلف أنحاء المنطقة العربية، توفر قناة “توم وجيري” بثها عبر القمر الصناعي نايل سات وإليكم تفاصيل تردد القناة:

التردد: 11354

القمر الصناعي: نايل سات

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصويب الخطأ: ⅚

كما تتاح إمكانية مشاهدة قناة “توم وجيري” على القمر الصناعي عرب سات، وذلك على التردد التالي:

التردد: 11315

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 6/5

جودة المشاهدة: HD

خطوات ضبط قناة توم وجيري

الخطوات لضبط قناة توم وجيري على النحو التالي:

اضغط على الزر الخاص بالقائمة في جهاز الريموت كنترول الخاص بك. حدد الخيار الخاص بـ “البحث عن القنوات”. اختر الخيار “البحث اليدوي”. أدخل تفاصيل التردد الخاص بقناة توم وجيري. اضغط على “موافق” لبدء البحث. انتظر حتى يتم العثور على القناة. بمجرد العثور على القناة، اضغط على “حفظ” لحفظ الإعدادات.

بهذه الخطوات البسيطة، يمكنك بسهولة ضبط قناة توم وجيري على جهاز التلفاز في المنزل وتمكين الأطفال من الاستمتاع بالبرامج الترفيهية المميزة التي تقدمها هذه القناة.