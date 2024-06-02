وزارة التربية والتعليم تعلن.. الاستعلام عن نتائج الثالث الاعدادي الاسكندرية برقم الجلوس

تم الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي في محافظة الجيزة بشكل رسمي، وينتظر العديد من الطلاب ظهور نتيجة الثالث الاعدادي في الاسكندرية ويمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط المخصص على موقع التعليم الأساسي باستخدام رقم الجلوس الخاص بالطالب وتذكر أن هناك روابط أخرى لنتائج المحافظات الأخرى التي يمكن الاطلاع عليها أيضاً.

نتائج الثالث الاعدادي الاسكندرية

يمكنك الاطلاع على نتائج الصف الثالث الإعدادي عبر موقع www.giza.gov.eg باستخدام رقم الجلوس من خلال اتباع ما يلي:

يجب أولاً الدخول إلى رابط بوابة الإسكندرية الإلكترونية أو زيارتها.

يجب علينا أن ننقر على “نتيجة الإعدادية” بالطريقة المتفق عليها.

ستنتقل إلى علامة تبويب جديدة.

قم بادخال رقم الجلوس الخالص بالطالب.

ثم النقر على عرض الشهادة.

سيتم السماح للطلاب بتقديم شكوى بعد الإعلان عن النتائج.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي في محافظة الجيرة للفصل الدراسي الثاني من عام ٢٠٢٤.أكد نائب وزير التربية والتعليم في محافظة الجيزة أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية قريبًا بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والرصد، ومن ثم عرضها على محافظة الإقليم لاعتمادها كنتيجة نهائية.تمت قبول نتائج الطلاب في محافظة الجيزة من قبل المحافظ منذ ساعات قليلة، ووصلت نسبة النجاح إلى 87.05%.

اوائل الصف الثالث الاعدادى محافظة الجيزة

أعلنت إدارة التعليم في محافظة الجيزة عن نتائج امتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024، حيث حقق 712 طالبًا وطالبة نتائج متميزة، حيث تم تحقيق هذا الإنجاز البارز في جميع أنواع المدارس في المحافظة، مما يشير إلى تفوق الطلاب واجتهادهم في المجال الأكاديمي.