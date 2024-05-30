هتبقى شمعة منورة في العيد.. ماسك النشا والزبادي السحري لترطيب ولتفتيح البشرة 3 درجات في بسرعة مذهلة

مع اقتراب موسم العيد تبحث الكثير من الفتيات عن أفضل الطرق للعناية ببشرتهم وترطيبها في المنزل، وذلك دون الحاجة إلى شراء منتجات مكلفة وإذا كنت من هؤلاء الفتيات وفي هذا المقال، سنقدم لك طريقة عمل ماسك منزلي رائع لترطيب البشرة باستخدام مكونات بسيطة وسهلة التوافر في المطبخ وهو ماسك النشا والزبادي، والذي يعد أحد أفضل الخلطات الطبيعية لتغذية البشرة وإضفاء نضارة ولمعان عليها.

ماسك النشا والزبادي السحري لترطيب البشرة

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من الزبادي السادة

ملعقتان كبيرتان من النشا

شريحتان من الخيار

طريقة التحضير والاستخدام:

ضعي الزبادي والنشا في وعاء واخلطيهما جيدًا حتى تحصلي على خليط كريمي. نظفي بشرتك جيدًا باستخدام غسول مناسب. وزعي الماسك على بشرتك بالتساوي، وضعي شريحتين من الخيار على منطقة العينين. اتركي الماسك لمدة تتراوح بين 20-30 دقيقة. افركي الماسك برفق بحركات دائرية لتنشيط الدورة الدموية. اشطفي الماسك بالماء البارد وجففي بشرتك بفوطة قطنية ناعمة. للحصول على أفضل النتائج، كرري استخدام هذا الماسك مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع واستمري في استخدامه لمدة لا تقل عن 15 دقيقة في كل مرة وبمرور الوقت، يمكنك تقليل عدد المرات إلى مرة واحدة أسبوعيًا. جربي هذا الماسك السحري وستلاحظين فرقًا ملحوظًا في ترطيب بشرتك وإضفاء نضارة عليها، مما يجعلها جاهزة للاحتفالات القادمة.

ماسك الزبادي والعسل لبشرة نضرة

مكونات الماسك:

3 ملاعق كبيرة من الزبادي

ملعقة كبيرة من العسل

ملعقة صغيرة من الكركم

طريقة التحضير والاستخدام:

في وعاء عميق، أمزجي الزبادي والعسل والكركم جيداً حتى تحصلي على خليط متجانس. نظفي وجهك جيداً ثم افردي الماسك على البشرة. اتركي الماسك على وجهك لمدة 15 دقيقة. اشطفي الوجه بالماء البارد وغسلي بغسول مناسب لنوع بشرتك. كرري هذه العملية مرتين في الأسبوع للحصول على بشرة نضرة وصافية.

فوائد الماسك: