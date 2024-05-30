نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول موقع ناجح pdf كل المحافظات.. رابط شغــال فور اعلانها

قد يظن البعض أنه بسبب تزايد عمليات البحث عن نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول، أن نتيجة الثالث متوسط قد ظهرت، ولكن في الحقيقة ذلك لم يحدث بعد، وذلك لأنه النتيجة تعقب الامتحانات التي مازالت مستمرة، ويذكر أن امتحانات الثالث المتوسط بدأت منذ يوم 21 مايو وهي تستمر لمدة 16 يوم يؤدي فيها الطلاب الامتحانات في جو من الهدوء والراحة، حيث أن المنظومة التعليمية كلها تكون مستعدة لهذا الحدث.

نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول

عقب انتهاء الامتحانات من المتوقع أن تظهر نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول، وذلك في كافة المحافظات العراقية، وقد بدأت بالفعل الامتحانات الخاصة بهذه المرحلة والتي جاءت على النحو التالي:

أكدت أحد المصادر الموثوقة من وزارة التربية والتعليم العراقية أن الامتحانات الخاصة بالثالث متوسط جاءت متوسطة المستوى هذا العام.

كما أكد على أنه من المتوقع أن تكون نسبة النجاح مرتفعة هذا العام، حيث استطاع عدد كبير من الطلاب أن يجيبوا عن الاسئلة إجابة ممتازة جدا.

أما بالنسبة لاختبارات الثالث المتوسط فقد بدأت بالفعل منذ 21 مايو 2024.

كما أن الامتحانات مازالت مستمرة، حيث تصل مدتها إلى 16 يوم.

الاستعلام عن نتيجة الثالث متوسط

فور الانتهاء من نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول سوف يتم طرحه على موقع الوزارة وموقع نتائجنا، حيث يمكن الاستعلام عنها بكل سهولة من خلال اتباع التالي: