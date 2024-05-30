أعرف تردد قناة طيور بيبي

لقد تم الكثير من التساؤلات بين الامهات حول قناة طيور بيبي وعن ترددها، وتعد من أشهر قنوات الأطفال، حيث أنها تحصل على نسبة مشاهدة عالية وتقدم الكثير من الأناشيد المحببة عند الأطفال وتساعد الأطفال على قضاء وقت ممتع أمامها، ويكون متاح مشاهدته في أي وقت وسوف يتم في هذا المقال التعرف علي جميع تردداتها عبر شاشات التلفزيون.

تردد قناة طيور بيبي

يتم الاهتمام بتجديد وتحديث ترددات قناة طيور بيبي من وقت إلي أخر لمشاهدتها على أعلي جوده حتي لا ينقطع البث وتتوقف القناة وسوف يتم التعرف على جميع ترددات قناة طيور بيبي:

تردد قناة طيور بيبي عبر القمر الصناعي نايل سات

يكون معدل التردد هو 11274 .

. يكون معدل الترميز هو

معدل الاستقطاب عمودي.

ومعدل التصحيح هو3/4.

والجودة إس دي.

تردد قناة طيور بيبي عبر القمر الصناعي عرب سات

معدل التردد هو

وكان معدل الاستقطاب عمودي.

ومعدل الترميز هو 27500.

ومعدل التصحيح هو3/4.

والجودة hd.

وكان للقناة تردد آخر عبر عرب سات

معدل التردد هو 11073.

والاستقطاب أفقي.

معدل الترميز هو

ومعدل التصحيح هو 6/5.

والجودة إس دي.

تردد قناة طيور بيبي عبر القمر الصناعي سهيل سات

معدل التردد هو 11315.

والاستقطاب أفقي.

ومعدل الترميز

ومعدل التصحيح 5/4.

والجودة hd.

طريقة ضبط قناة طيور بيبي على الرسيفر

يتم تسهيل عملية الضبط على الأمهات وهذه القناة تقدم محتوى أمن لذلك يزيد الطلب على تنزيلها ومشاهدتها ويتم ضبطها عن طريق الآتي: