“زيادة 200 ألف دينار عاجلة”.. وزارة العمل تزف خبر سار لجميع المتقاعدين الان

في اجتماع طارئ من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، اليوم الخميس الموافق 30 مايو 2024، أقر الاجتماع بزيادة جديدة ومرتقبة في الساعات القادمة حول رفع الحد الأدنى للعمال المضمونين ليصل إلى 700 ألف دينار، فضلاً عن أن الاجتماع ترأسه وزير العمل، أحمد الأسدي مع عدد من المسؤولين، لمناقشة العديد من المواضيع المدرجة ضمن جدول الأعمال، وبتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء العراقي.

اجتماع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

وأوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أنه جرت عقب الاجتماع مناقشة توجيه لفرع الدفاع المدني داخل الهيئات والدوائر الحكومية، للتأكد من أسطوانات الإطفاء، والعمل على متابعتها بصورة دائمة ومستمرة، مع فرض كافة كافة الإرشادات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية عقب إقامة الورش التثقيفية لجميع الموظفين كافة، وغير ذلك من الإجراءات الاحترازية الأخرى التي ناقشها الاجتماع اليوم الخميس.

رفع الحد الأدنى لرواتب تقاعد العمال

وأضاف وزير العمل، الأسدي، أن مجلس الوزراء سيقوم بشكل رسمي بالتصويت على زيادة جديدة لرفع الحد الأدنى من رواتب تقاعد العمل المضمونين، ليصل إلى 700 ألف دينار عراقي شهريًا، لتكون الزيادة الجديدة 200 ألف دينار عراقي، مع توجيه عاجل وفوري من قبل الحكومة وكذلك رئيس مجلس الوزراء لدعم وتفعيل القطاع الخاص، عبر الإرتقاء بالموظفين والعاملين في الدولة، وفقًا لقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال داخل الدولة، لتكون هذه الاجتماعات في إطار مناقشة جماعية وعملية بالنسبة للوزارة، تزامنًا مع تحقيق العديد من الإنجازات التي جاءت ضمن مجال الحماية الاجتماعية.

موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر يونيو

وأوضحت وزارة المالية، أن صرف رواتب المتقاعدين يوافق يوم 1 من كل شهر ميلادي ما لم يكن إجازة أو عُطلة في البلاد، ولذلك فإن الصرف من المحتمل أن يكون يوم الأحد الموافق 2 يونيو 2024، نظرًا لأن أو الشهر إجازة السبت وهو عُطلة في دولة العراق، لذلك سيتم تأخير توزيع الرواتب إلى موعد جديد.