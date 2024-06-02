دفعة يونيو.. اسماء مستحقي قرض الاسكان 2024 عبر مديرية الإسكان العسكري

يرغب العديد من المواطنين في التعرف على اسماء مستحقي قرض الاسكان العسكري دفعة يونيو حيث شاركت قيادة القوات المسلحة الأردنية بالتعاون مع إدارة المؤسسة العسكرية للإسكان والأشغال العسكرية في تقديم قروض سكنية لضباط الجيش وضباط الصف والجنود الذين يحتاجون إلى سكن مناسب الهدف من ذلك هو توفير فرصة لهم لامتلاك وحدة سكنية تلبي احتياجاتهم سيتم الإعلان عن المستحقين للقرض وتحويل الأموال إلى حساباتهم البنكية خلال الأيام القادمة، ليبدأوا في الإجراءات الضرورية للحصول على وحدة سكنية.

اسماء مستحقي قرض الإسكان العسكري

تم الإعلان عن قائمة المستحقين للحصول على القروض العسكرية من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية والمديرية المؤسسة للإسكان والأشغال العسكرية في بداية ساعات الدوام الرسمي يتعين على المستحقين مراجعة المديرية وتقديم الطلبات اللازمة وتقديم الوثائق المطلوبة لتحويل الأموال إلى حساباتهم في بنك القاهرة عمان.

كيفية التأكد من قائمة المستفيدين من قرض الإسكان العسكري.

يمكن الاستعلام عن اسماء مستحقي قرض الاسكان العسكري عبر اتباع الخطوات التالية:

يمكن الوصول إلى موقع دائرة الإسكان والأشغال العسكرية.

ثم، ينبغي عليك إدخال الرقم الوطني والرقم العسكري الخاص بك في الخانات المخصصة لهما.

ثم يتم النقر على قسم “التحقيق”

سوف تظهر على الفور قائمة تحتوي على جميع الأشخاص المستحقين للحصول على قرض الإسكان العسكري.

يمكن تنزيل هذه الملفات فوراً بصيغة PDF.

تعلن أسماء الأفراد المؤهلين للحصول على قرض الإسكان العسكري.

شروط قرض الاسكان العسكري

حددت إدارة العقارات في الأردن مجموعة من الشروط التي تسهل قبول طلبات القروض الإسكانية، وتشمل هذه الشروط: