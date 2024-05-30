تردد قناة وناسة 2024 القمر الصناعي بصورة واضحة وإشارة قوية

قناة وناسة من أحب القنوات الفضائية المحببة لدى ملايين المتابعين في مختلف الدول العربية، وبدورها فإن القناة تمكنت من عمل قاعدة جماهيرية وأكثر جاذبية، إضافة إلى أن القناة تستقطب فئة الأطفال في الدول العربية، لتكون من أهم وأبرز القنوات التي لها دور فعال في نقل كل ما هو جديد وحصري، ويمكنك التعرف على التردد الجديد والخاص بالقناة كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

استقبل تردد قناة وناسة 2024

ولكي تحرص على تنزيل قناة أكثر تميزًا ومفيدة بشكل كبير، فإن قناة وناسة الجديد من أنسب القنوات الفضائية التي يمكنك العمل على استقبالها، ومعرفة جميع المعلومات الخاصة بالقناة كما يلي:-

القمر الصناعي لقناة وناسة فهو النايل سات.

التردد الخاص بقناة وناسة فهو 11430.

معامل الترميز للقناة ذاتها فهو 27500.

استقطاب قناة وناسة يكون عمودي.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة وناسة 2024 عرب سات

وعن المعلومات الخاصة بقناة وناسة الجديد أطفال على العرب سات، ولمشاهدة كل ما هو حصري في عالم الطفل، بإتباع الأتي:-

القمر الصناعي يكون العرب سات.

التردد يكون 11270.

معامل الترميز يكون 27500.

استقطاب القناة يكون عمودي.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

تثبيت قناة وناسة 2024 أطفال

وهناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم استقبال قناة وناسة أطفال، جاءت كالتالي:-