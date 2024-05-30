هتقبض كام .. رابط حاسبة حساب المواطن 1445 شروط الحصول على دعم شهري

نظرًا لاقتراب موعد صرف مبلغ دعم برنامج حساب المواطن لشهر يونيو لعام 2024، يبدأ الأشخاص الذين يريدون التسجيل في برنامج حساب المواطن في البحث عن حاسبة حساب المواطن، وهي خدمة جديدة قد وفرها المسؤولين عن البرنامج، وذلك من أجل معرفة المبلغ الذي يمكنهم الحصول عليه في حال قاموا بالتسجيل في البرنامج، وقد قام المسؤولين عن البرنامج أيضًا بتوضيح كيفية القيام بحاسبة حساب المواطن عن طريق خطوات بسيطة.

حاسبة حساب المواطن 2024

حاسبة حساب المواطن هي خدمة جديدة، حرص المسؤولين عن برنامج حساب المواطن على توفيرها من أجل مساعدة المواطنين السعوديين في معرفة المبلغ الذي يحصلون عليه من البرنامج، ويعتمد حاسبة مبلغ حساب المواطن على بعض العوامل، وهي: عدد أفراد الأسرة المتقدمة، الراتب الشهري الذي يحصل عليه كل فرد من أفراد الأسرة المتقدمة، منطقة إقامة الأسرة، نوع مسكن الأسرة سواء كان إيجار أو ملكية.

رابط حاسبة حساب المواطن 1445

قد أتاح المسؤولين عن برنامج حساب المواطن إمكانية حاسبة مبلغ دعم حساب المواطن عن طريق بعض الخطوات البسيطة، وهذه الخطوات هي:

قم أولًا بتسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ب برنامج حساب المواطن

قم بالضغط على أيقونة خدمات، ثم أيقونة حاسبة حساب المواطن.

بعد ذلك قم بإدخال المعلومات التي يطلبها منك الموقع، مثل: عدد أفراد الأسرة، والمنطقة التابع لها مسكن الأسرة.

ثم قم بإدخال الراتب الشهري الإجمالي للأسرة.

بعدها قم بالضغط على أيقونة حساب، ثم ستظهر أمامك قيمة الدعم المستحق، تبعًا لظروف الأسرة المتقدمة.

شروط الحصول على دعم حساب المواطن 1445

من أجل استحقاق مبلغ دعم برنامج حساب المواطن، يجب أن يتوافق لديك بعض الشروط الهامة، واللازمة، وهذه الشروط تتمثل في التالي: