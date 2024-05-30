رسمياً تحميل pdf… نتائج السادس الابتدائي دور أول 2024 العراق عموم المحافظات

نتائج السادس الابتدائي دور أول 2024، مديرية تربية ذي قار في العراق تستعد للإعلان عن نتائج امتحانات الصف السادس الابتدائي، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج في وقت قريب من منتصف يوم الخميس الموافق 30 مايو الجاري تمت مراجعة أوراق الامتحانات وتدقيقها بعناية من قبل اللجان الامتحانية، حيث تم التأكد من صحة التصحيح ورصد الدرجات للطلاب قبل البدء في رفع النتائج.

رابط نتائج السادس الابتدائي دور أول 2024

وللاطلاع على النتائج ينصح باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية. اختيار قسم نتائج الامتحانات. تحديد الصف السادس الابتدائي. اختيار الدور الأول لعام 2024. إدخال اسم الطالب الرباعي. إدخال الرقم الامتحاني المُعطى للطالب. النقر على زر استعلام. ستظهر النتيجة في الحال سواء كانت ناجح أو راسب.

يعتبر هذا الإعلان مهما للطلاب وأولياء الأمور، حيث يترقبون النتائج بفارغ الصبر ويعد الموقع الرسمي للوزارة مصدرا موثوقا للاطلاع على النتائج بكل يسر وسهولة.

نتائج السادس الابتدائي العراق 2024

يتمثل الهدف في توفير وسيلة سهلة للطلاب وأولياء الأمور للوصول إلى النتائج، ولذلك يتم نشر رابط Google Drive PDF الذي يحتوي على الأسماء الكاملة لنتائج الصف السادس الابتدائي في ذي قار الدور الأول في عام 2024 من خلال هذا الرابط، يمكن للمعنيين الاطلاع على النتائج بسهولة وسرعة مما يسهل عليهم متابعة مسار تعليم أبنائهم كشفت بعض المصادر الموثوقة في مجال التربية بمحافظة ذي قار إنه من المتوقع أن تعلن نتائج امتحانات الصف السادس الابتدائي للدور الاول لعام 2024 خلال الساعات القادمة، وذلك من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية