مؤشرات تنسيق التمريض العسكري معظم المحافظات.. ياتري من كـــام السنادي!!

بعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية بدأ عدد كبير من الطلاب يبحثون عن مؤشرات تنسيق التمريض العسكري، والتي من المتوقع أن لا تختلف عن السنة الماضية، وذلك لأن نسب النجاح في الشهادة الاعدادية متقاربة لهذا العام في أغلب المحافظات عما كانت عليه في العام الماضي، ويعد التمريض العسكري من أهم المدارس البديلة للثانوية العامة التي يتطلع الطلاب للالتحاق بها.

مؤشرات تنسيق التمريض العسكري

يتطلع عدد من الطلاب للالتحاق بمدارس التمريض العسكري، ولذلك يبحث عدد منهم عن مؤشرات تنسيق التمريض العسكري، حيث تعتبر المدارس العسكرية للتمريض من أفضل بدائل الثانوية العامة، وجاءت المؤشرات الخاصة بها على النحو التالي:

يبدأ تنسيق محافظة القاهرة 223 درجة.

بينما يبدأ تنسيق محافظة سوهاج 233 درجة.

وأما تنسيق التمريض العسكري في محافظة الإسكندرية فهو يبدأ من 218 درجة.

وبالنسبة لمحافظة السويس فإن التنسيق يبدأ من 220 درجة.

ويبدأ تنسيق محافظة الإسماعيلية من 218 درجة.

وجاء تنسيق محافظة دمياط ليبدأ من 215 درجة.

ويبدأ تنسيق محافظة بني سويف من 215 درجة.

بينما درجات تنسيق التمريض العسكري في محافظة الوادي الجديد تبدأ من 220 درجة.

مؤشرات تنسيق التمريض العسكري في محافظات أخرى