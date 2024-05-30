العيد قرب يا أحباب العيد أحلى مع القط والفار، تردد قناة توم وجيري الجديد عبر قمر النايل سات والعرب سات 2024، تردد قناة توم وجيري الجديد هو واحد من الأسئلة الشائعة في الفترة الأخيرة، حيث يسعى العديد من الأشخاص للحصول على هذا التردد لتنزيله لأطفالهم، تعتبر قناة توم وجيري واحدة من أهم وأفضل القنوات الفضائية الموجهة للأطفال، حيث تقدم مجموعة متنوعة ومميزة من البرامج والأفلام الكرتونية الترفيهية.
العيد أحلى مع القط والفار تردد قناة توم وجيري الجديد عبر قمر النايل سات والعرب سات 2024
هيا بنا معا يا أطفال العيد أحلى مع القط والفار، تردد قناة توم وجيري الجديد عبر قمر النايل سات والعرب سات 2024تعتبر قناة توم وجيري محطة جذابة للأطفال من جميع الأعمار، فهي تقدم مجموعة متنوعة من البرامج والأفلام الكرتونية المسلية، يتميز تردد القناة بالبحث عنه مؤخرًا بسبب شعبيتها وجاذبيتها للأطفال وأولياء الأمور على حد سواء ويمكنك متابعتها من خلال الترددات التالية:
تردد قنوات الأطفال توم وجيري عبر القمر الصناعي نايل سات
يمكنك مشاهدة جميع أفلام الكارتون الممتعة من خلال التردد التالي على النايل سات:
- تردد القناة: 11345.
- معامل الترميز: 25700.
- معامل الاستقطاب: أفقي.
- معامل تصحيح الخطأ: 6/5.
- الجودة: HD.
تردد قنوات الأطفال توم وجيري عبر القمر الصناعي عرب سات
يمكنك ضبط قناة توم وجيري على القمر الصناعي عرب سات من خلال التردد التالي:
- تردد القناة: 11315.
- معامل الترميز: 27500.
- معامل الاستقطاب: أفقي.
- معامل تصحيح الخطأ: 6/5.
- الجودة: HD.
ضبط تردد قناة توم وجيري الجديد عبر قمر النايل سات والعرب سات
بعد أن تخطينا معا وتعرفنا على العيد أحلى مع القط والفار، تردد قناة توم وجيري الجديد عبر قمر النايل سات والعرب سات 2024، نصل بكم الآن إلى الخطوة الباقية لأستقبال القناة على جهازك وهي ضبط تردد قناة توم وجيري من خلال الخطوات التالية:
- أولاً، انقر على زر “الإعدادات” في واجهة الرسيفر.
- ثانياً، اضغط على “إضافة قناة جديدة” لبدء إضافة القناة.
- ثالثاً، قم بالضغط على زر “التثبيت اليدوي” للدخول في وضع البحث اليدوي.
- رابعاً، بعد ذلك، حدد القمر الصناعي المناسب وتردد قنوات الأطفال توم وجيري.
- خامساً، انقر على زر “بحث” للبدء في البحث عن القناة.
- سادساً، انتظر لبضع دقائق حتى يتم الانتهاء من عملية التحميل.
- سابعاً، عند الانتهاء، ستتمكن من استقبال القناة بنجاح على جهاز الرسيفر الخاص بك.