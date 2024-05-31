نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول في مختلف المدارس والمحافظات خلال موقع وزارة التربية.. افتـحـ الرابط هسـة

مع بداية امتحانات الثالث متوسط في العراق زاد البحث عن نتائج الثالث متوسط، والتي لم تنتهي الامتحانات الخاصة بها حتى الآن، وإنما يرجع ذلك إلى رغبة الطلاب في معرفة الرابط الذي من المتوقع أن تظهر عليه النتيجة وذلك استعداد لها حتى لا تقابلهم اي مشكلة عند ظهور النتيجة في معرفتها، وتعد مرحلة الثالث متوسط من المراحل التعليمية التي يتم على أساس المجموع الخاص بها دخول الطالب إلى الكلية التي ير غب بها.

نتائج الثالث متوسط

من المعروف أن نتائج الثالث متوسط لم يتم الانتهاء من الامتحانات المقررة لها، ولكن مع ذلك ازداد البحث عنها في الفترة الأخيرة وذلك بمجرد أن بدأت الامتحانات في العراق، حيث يرغب عدد كبير من الطلاب في معرفة الرابط الخاص بالنتيجة وذلك تمهيدا للاستعلام عنها فور ظهورها، حيث يمكن الاستعلام عن نتيجة الثالث متوسط من خلال الخطوات التالية:

التوجه مباشرة إلى موقع وزارة التربية العراقية على الإنترنت.

قم بتحديد خيار نتائج الثالث متوسط من بين كافة الخيارات المعروضة.

قم باختيار المحافظة التابع لها المتقدم.

قم بتحديد الدور الأول.

ادخل اسم الطالب.

بعدها قم بإدخال رقم الجلوس.

قم بالضغط على كلمة عرض لتظهر أمامك النتيجة تحتوي على كافة المعلومات التي تستعلم عنها.

امتحانات الثالث المتوسط

تجري في الوقت الحالي امتحانات الثالث المتوسط في دولة العراق ومن المتوقع أن تكون نتائج الثالث متوسط عقب الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة والتي جاءت على النحو التالي: