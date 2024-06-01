بادر بالحجز.. خطوات التقديم عن سكنات عدل 3 بالجزائر 2024 وأهم الشروط اللازمة للتقديم

أعلنت حكومة الجزائر عن خطوات التقديم عن سكنات عدل 3 بالجزائر 2024، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتوفير حياة كريمة وسكن مناسب للمواطنين في البلاد، يأتي هذا الإعلان في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها العالم، مما يجعل الحصول على سكن مناسب تحدياً للكثيرين، لهذا، تسعى الحكومة إلى توفير فرص التسجيل الإلكتروني لهذا البرنامج، لتسهيل الوصول إليه وتقديم الدعم اللازم للمواطنين في هذا المجال.
خطوات التقديم عن سكنات عدل 3 بالجزائر 2024
وكالة عدل أعلنت عن خطوات التقديم عن السكنات عدل 3 بالجزائر 2024 عبر الإنترنت، وتتضمن هذه الإجراءات ما يلي:
- زيارة المنصة الإلكترونية الرسمية لوكالة عدل.
- ثم قم تسجيل الدخول عبر إدخال اسم المستخدم والبريد الإلكتروني وكلمة المرور.
- اختيار برنامج سكنات عدل 3.
- ثم يتم ملء “الاستمارة الإلكترونية” بالمعلومات المطلوبة والتأكد من دقتها.
- سداد المبالغ المطلوبة عبر الموقع.
- إرفاق جميع المستندات اللازمة.
- الضغط على خيار “الطباعة” للحصول على نسخة من الطلب.
- انتظار رسالة نصية من الجهات المختصة تؤكد نتيجة الطلب ومدى قبول المواطن للحصول على وحدة سكنية.
شروط سكنات عدل 3 الجزائر
إليكم شروط سكنات عدل 3 الجزائر:
- يجب أن يكون المتقدم حاملًا للجنسية الجزائرية، ومقيمًا بشكل دائم في الجزائر.
- كما يجب عدم حصول المتقدم على وحدة سكنية من خلال برامج عدل 1 أو 2.
- يجب أن يتراوح “الدخل الشهري” للمتقدم بين 18000 و 24000 دينار جزائري لضمان القدرة على سداد الأقساط الشهرية للبنك.
- غير مسموح للزوجين بالتقديم للحصول على وحدة سكنية معًا، بل يجب أن يقوم أحدهما فقط بتقديم الطلب.