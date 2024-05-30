ظهرت الان..نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة البحيرة الترم الثاني 2024 بالأسم ورقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي للترم الثاني 2024 الدور الأول فى محافظة البحيرة، حيث ينتظر الآلاف من الطلاب وأولياء الأمور في محافظة البحيرة الإعلان عن نتيجة امتحانات الصف الثالث الإعدادي ، وقد أنهى طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادى بمحافظة البحيرة امتحانات الفصل الدراسي الثاني أواخر الاسبوع الماضي، وبدأت عملية التصحيح لاوراق الامتحانات مباشرة، ومن المتوقع الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية خلال الساعات القليلة القادمة ،لذا، سنوفر لكم في السطور التالية رابط وخطوات الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي في محافظة البحيرة بمجرد الإعلان عنها رسميًا.

نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024:

من ناحية أخرى أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم فى محافظة البحيرة، خلال تصريحات صحفية، انه تم الانتهاء من تصحيح أوراق الامتحانات الخاصة بالصف الثالث الإعدادي للترم الثاني الدور الأول داخل جميع الإدارات التعليمية التابعة لمحافظة البحيرة، والبالغ عددها 18 ادارة تعليمية، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء أيضًا من المراجعة النهائية لجميع الدرجات النهائية للطلاب وجارى الرصد حتى يتم اعتمادها من قبل الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، مؤكدًا إلى أنه سيتم رفع النتيجة عبر موقع البوابة الالكترونية للتعليم الأساسي بمحافظة البحيرة، وسيتم الاستعلام برقم الجلوس الخاص بالطالب.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالبحيرة 2024:

عقب قيام الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بإعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي للترم الثاني الدور الأول بمحافظة البحيرة تستطيع الحصول على النتيجة من خلال اتباع الخطوات التالية: