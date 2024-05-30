اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf (السابعة) “بغداد + البصرة + بابل + الأنبار” وزارة العمل والشؤون

بين خوف وترقب وقلق وشائعات كثيرة ينتظر عدد كبير من المواطنين في العراق ظهور اسماء الرعاية الاجتماعية للوجبات الأخيرة والتي تأخرت كثيرا عن الوجبات السابقة لها، ويذكر أن هذه الوجبة قد تتضاعف أعداد المتقدمين لها مما زاد من عمليات الفرز والمراجعة للطلبات المقدمة، وذلك حتى يحصل مستحقي الدعم على فرصته ونيل حقوقه كاملة، ولكن بعض المروجين للشائعات قاموا بترويج أخبار كاذبة عن إلغاء الدعم لهذه الوجبة وهو ما كذبته وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق بشكل مباشر.

شروط اسماء الرعاية الاجتماعية

تعد شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية من الأمور الواجب توافرها في المواطن حتى يكون اسمه من ضمن اسماء الرعاية الاجتماعية التي يتم الإعلان عنها، ومن أهم هذه الشروط ما يلي:

يتم منح هذا الدعم إلى كل مواطن عراقي يحمل الجنسية العراقية، ويقيم ق دولة العراق بشكل مستمر.

كما يشترط للحصول على المنحة أن يقوم المواطن بتقديم الوثائق والمستندات التي تثبيت احقيته في الدعم.

كما يشترط أن لا يكون المتقدم لديه عمل ثابت أو دخل ثابت أو ممتلكات عالية القيمة.

كما يشترط أن يكون سن الرجال يتراوح بين 18 حتى 60 عام.

والمرأة يتراوح عمرها بين 15 وحتى 55 عام.

الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية

فور ظهور قائمة أسماء الرعاية الاجتماعية يمكن الاستعلام عن اسم المتقدم بكل سهولة ويسر وبخطوات بسيطة وذلك عبر الرابط الإلكتروني الذي اطلقته وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق وذلك من خلال الخطوات التالية: