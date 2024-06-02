سلي أولادك بافضل الأغاني.. تردد قناة كراميش أفضل برامج الأطفال

زادت نسبة البحث في الآونة الأخيرة من قبل الآباء عن تردد قناة كراميش وناسة الجديدة لعام 2024 على جميع الأقمار الصناعية مثل نايل سات وعرب سات تُعد هذه القناة واحدة من القنوات الأكثر شعبية في مصر والوطن العربي، وتستقطب العديد من الأطفال من مختلف الأعمار بفضل المحتوى الشيق والممتع الذي تقدمه.

تردد قناة كراميش الجديد 2024

نجحت قناة كراميش الجديدة لعام 2024 في جذب نسب مشاهدة عالية للغاية، حيث يتابعها ملايين الأطفال في مصر والوطن العربي يرجع ذلك إلى تنوع المحتوى الذي تقدمه القناة، فضلاً عن الرسوم المتحركة البارزة التي تستخدمها تتضمن بيانات التردد الخاصة بالقناة النقاط التالية:

اسم القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

جودة القناة: HD.

معامل تصحيح الخطأ: 7/8.

كيفية استقبال تردد قناة كراميش للأطفال

يمكن اتباع عدد من الإجراءات البسيطة لتحميل تردد قناة كراميش على جهاز الاستقبال الخاص بك، وتعتبر هذه الإجراءات كالتالي:

ينبغي عليك النقر على رمز “الإعدادات” المتواجد في القائمة الرئيسية على جهاز الرسيفر الخاص بك.

اختر بين “الترتيب” أو “الإعداد”.

من بين الخيارات المختلفة التي بإمكانك اختيارها، اختر “تثبيت يدويًا” أو “ضبط الإعدادات يدويًا”.

يُلزمك تعبئة البيانات المطلوبة على القمر الصناعي.

عند الانتهاء من إدخال جميع البيانات، يمكنك الضغط على الزر “موافق” أو “حفظ” الآن.

بعد ذلك، سيبدأ جهاز الاستقبال الخاص بك في البحث عن القناة وسيتم حفظها تلقائيًا بمجرد الانتهاء من البحث.

أهم البرامج التي تميز قناة كراميش