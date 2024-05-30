رسميًا.. الإعلان عن مسلسل مقتبس من ماين كرافت Minecraft من إنتاج نتفليكس Netflix قريبًا

محمود الشوادفي تاريخ النشر
رسميًا.. الإعلان عن مسلسل مقتبس من ماين كرافت Minecraft من إنتاج نتفليكس Netflix قريبًا
مسلسل مقتبس من ماين كرافت Minecraft على نتفليكس

أعلنت نتفليكس مؤخرًا عن شراكتها مع استوديو WildBrain، المعروف بإنتاجه لمسلسلات شهيرة مثل Sonic Prime وNinjago: Dragons Rising وCarmen Sandiego، لإنتاج مسلسل رسوم متحركة جديد مبني على لعبة ماين كرافت، يأتي هذا المسلسل احتفال بالذكرى الخامسة عشرة لإطلاق لعبة Minecraft الشهيرة.

مسلسل مقتبس من ماين كرافت Minecraft على نتفليكس

لم تكشف نتفليكس عن موعد رسمي لإطلاق مسلسل ماين كرافت، لكن العرض التشويقي يشير إلى أنه سيكون متاحًا “قريبًا”، سيقدم المسلسل قصة جديدة بالكامل وشخصيات مبتكرة، مما يتيح للمشاهدين فرصة استكشاف عالم Minecraft من منظور مختلف وجديد؛ يهدف هذا التعاون إلى تقديم تجربة جديدة وفريدة لمحبي لعبة Minecraft، من خلال سرد قصص مبتكرة تساهم في توسيع عالم اللعبة وزيادة متعة الجمهور بها.

كيف يمكن تنزيل لعبة ماين كرافت على الجوال؟

تم تجهيز لعبة ماين كرافت بأوضاع لعب متنوعة تشمل وضع البقاء ووضع الإبداع. يعطي وضع الإبداع اللاعبين مواردًا غير محدودة للاستخدام، بينما يتحدى وضع البقاء اللاعبين على البقاء والتصدي للتحديات في عالم مفتوح، تعتبر لعبة ماين كرافت تجربة فريدة بذاتها على كل منصة، ويعمل الفريق المطور باستمرار على تحسين التجربة وتوفيرها للمستخدمين بأحدث التحديثات والتحسينات.

ماين كرافت
ماين كرافت

لتجربة ماين كرافت على الهواتف الذكية، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

للأندرويد:

  • قم بفتح متجر Google Play على جهازك الذكي.
  • ابحث عن “Minecraft” في حقل البحث.
  • اختر أيقونة التثبيت لبدء عملية التنزيل والتثبيت على جهازك.

للآيفون:

  • ابدأ بفتح متجر App Store على جهازك.
  • ابحث عن “Minecraft” في حقل البحث.
  • اختر أيقونة التثبيت لبدء عملية التنزيل والتثبيت على جهازك.
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معلومات الكاتب
محمود الشوادفي

محمود محمد عبد العال الشوادفي، حاصل على ليسانس اللغات والترجمة شعبة اللغة الإنجليزية بتخصص دراسات إسلامية، كاتب رياضي وتقني ومهتم بالألعاب الإلكترونية، أهوى كرة القدم وأتطلع للتدريب مستقبلًا

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