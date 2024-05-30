“زاد ولالا؟؟”.. حقيقة زيادة معاشات شهر يونيو 2024 بمناسبة عيد الاضحى وحل سحري لصرف المعاش بدون الوقوف في طوابير

حقيقة زيادة معاشات شهر يونيو 2024، سنوضح لكم حقيقة زيادة معاشات شهر يونيو 2024 بعد الاخبار التي تداولت في هذا الشأن، حيث انتشرت اخبار تفيد بأنه من المتوقع أن يتم زيادة قيمة معاشات شهر يونيو من قبل الحكومة المصرية في ظل اقتراب حلول عيد الاضحى الذي يفصلنا عنه أيام قليلة مما اثار السعادة في نفوس المواطنين، واليكم موعد صرف معاشات يونيو واماكن الصرف خلال السطور القادمة، فتابعونا.

حقيقة زيادة معاشات شهر يونيو 2024

وحول حقيقة زيادة معاشات شهر يونيو 2024 فقد أكدت الجهات الرسمية أن تلك المعلومة عارية تماما من الصحة وأنّها مجرد شائعات لم تصدر عن أي مصدر رسمي حكومي، حيث أن أخر زيادة اقرتها وزارة المالية بناءا على اوامر رئاسية كانت في شهر مارس الماضي، وقد نصت تلك الاوامر على زيادة المعاشات بنسبة 15%، وذلك في إطار خطة الحكومة لحماية أصحاب المعاشات من تداعيات ارتفاع تكلفة المعيشة، على أن يتم صرف المعاشات يوم 1 يونيو 2024، ويستمر الصرف لمدة 6 أيام، حتى يوم 6 من الشهر نفسه.

طريقة الحصول على معاشات شهر يونيو 2024 بسهولة

ويتيح البنك الاهلي المصري لعملائه إمكانية سحب الأموال وصرف المعاشات من محطات البنزين أو الماركت عبر خدمة كاش أواي المقدمة من البنك، حيث يمكن لحاملي كافة بطاقات البنك الأهلي المصري وبطاقات الخصم المباشر وبطاقات مسبقه الدفع المصدرة من البنوك المحلية، التوجه لأقرب ماركت أو محطة وقود واختيار سحب الاموال من البطاقة عبر ماكينات نقاط البيع الالكترونية (POS) المتاحة بالمحطة او بالماركت مجانا وبدون أي رسوم إضافية.

طريقة الاستعلام عن معاشات يونيو 2024

أما عن طريقة الاستعلام عن معاشات يونيو 2024 فهي كما يلي: