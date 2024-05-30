مؤشرات تنسيق الثانوية العامة معظم المحافظات.. أولي ثانوي من كـــام السنادي

الثانوية العامة تعد حلم يحلم به عدد كبير من طلاب الشهادة الإعدادية، وسرعان ما زاد البحث عن مؤشرات تنسيق الثانوية العامة، وذلك مع قرب ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية والتي من المتوقع أن تكون في الأيام القادمة، وتختلف درجات القبول في الثانوية العامة من محافظة إلى أخرى، وذلك وفقا لمعدلات النجاح في المحافظة وأيضا عدد المقاعد الشاغرة للطلاب في هذه المرحلة.

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة

من المتوقع أن لا تختلف مؤشرات تنسيق الثانوية العامة في العام الحالي عن ما كانت عليه في العام الماضي، حيث جاءت مؤشرات الثانوية العامة في العام الماضي لعدد من التخصصات على النحو التالي:

من المتوقع أن يكون تنسيق الثانوية العامة 2024 في محافظة القاهرة يبدأ من 240 درجة.

وأما تنسيق الثانوية العامة 2024 في محافظة الشرقية فمن المتوقع أن يبدأ من 238 درجة.

وبالنسبة لتنسيق الثانوية العامة 2024 في محافظة الجيزة من المتوقع أن يبدأ من 218 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2024 في محافظة المنيا من المقرر أن يكون 230 درجة.

كما أن تنسيق الثانوية العامة 2024 في محافظة أسيوط من المتوقع أن يكون بداية من 240 درجة.

ويتوقع أن يكون تنسيق الثانوية العامة 2024 في محافظة القليوبية بداية من 240 درجة.

كما أنه من المتوقع أن يكون تنسيق الثانوية العامة 2024 في محافظة الغربية بداية من 236 درجة.

وبالنسبة لتنسيق الثانوية العامة 2024 في محافظة المنوفية من المتوقع أن يكون 230 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2024 في محافظة الإسماعيلية من المتوقع أن يكون 230 درجة.

وأخيرا فإن تنسيق الثانوية العامة 2024 في محافظة الإسكندرية من المتوقع أن يكون 225 درجة.

تنسيق الثانوية العامة

يبحث عدد من الطلاب عن مؤشرات تنسيق الثانوية العامة، حيث تعتبر الثانوية العامة هي المرحلة التعليمية التي يتم على أساسها تحقيق أحلام الطلاب التعليمية، فبعد خوض الثانوية العامة يتم تحديد التخصص الذي يدرسه الطالب وفق لدرجاته في هذه المرحلة.