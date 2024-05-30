“نزلها بجودة HD” تردد قناة وناسة الجديد Wanasah Tv 2024 ومتابعة أحلى أغاني الأطفال

قناة وناسة هي قناة تليفزيونية متخصصة في المحتوى التلفزيوني الموجه للأطفال، وقد استطاعت هذه القناة أن تحقق شهرة واسعة بين الأطفال خلال السنوات الأخيرة ويرجع ذلك إلى عدة عوامل أبرزها جودة محتواها الترفيهي والتعليمي المقدم للأطفال، وتقوم القناة بعرض مجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية والتعليمية التي تجذب انتباه الأطفال وتساعد في تنمية مهاراتهم المعرفية والاجتماعية، فهناك برامج تتضمن أناشيد وأغاني تعليمية جذابة، إلى جانب برامج تقدم محتوى تعليميا عن الأرقام والألوان والقيم الأخلاقية ويتم بث هذا المحتوى المتنوع بشكل مجاني، مما جعله محط اهتمام العديد من الأسر.

تردد قناة وناسة الجديد Wanasah Tv 2024

ترددات قناتي وناسة وناسة بيبي كيدز:

قناة وناسة على نايل سات

التردد: 11430

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معامل الترميز: 27500

الجودة: SD

قناة وناسة بيبي كيدز على عرب سات

التردد: 12070

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

معامل الترميز: 27500

الجودة: HD

بعد النجاح الكبير الذي حققته قناة وناسة في السنوات الأخيرة بفضل محتواها الترفيهي والتعليمي الجذاب للأطفال، قامت القناة بإطلاق قناة فرعية جديدة تحت اسم “وناسة بيبي كيدز” على القمر الصناعي عرب سات.

الخطوات التي يجب اتباعها لضبط تردد القناة خطوة بخطوة

إليك الخطوات لكيفية تثبيت قناة وناسة على جهاز الاستقبال الخاص بك: