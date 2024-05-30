“نزلها بجودة HD” تردد قناة وناسة الجديد Wanasah Tv 2024 ومتابعة أحلى أغاني الأطفال

قناة وناسة هي قناة تليفزيونية متخصصة في المحتوى التلفزيوني الموجه للأطفال، وقد استطاعت هذه القناة أن تحقق شهرة واسعة بين الأطفال خلال السنوات الأخيرة ويرجع ذلك إلى عدة عوامل أبرزها جودة محتواها الترفيهي والتعليمي المقدم للأطفال، وتقوم القناة بعرض مجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية والتعليمية التي تجذب انتباه الأطفال وتساعد في تنمية مهاراتهم المعرفية والاجتماعية، فهناك برامج تتضمن أناشيد وأغاني تعليمية جذابة، إلى جانب برامج تقدم محتوى تعليميا عن الأرقام والألوان والقيم الأخلاقية ويتم بث هذا المحتوى المتنوع بشكل مجاني، مما جعله محط اهتمام العديد من الأسر.
تردد قناة وناسة الجديد Wanasah Tv 2024
ترددات قناتي وناسة وناسة بيبي كيدز:
- قناة وناسة على نايل سات
- التردد: 11430
- الاستقطاب: عمودي
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
- معامل الترميز: 27500
- الجودة: SD
قناة وناسة بيبي كيدز على عرب سات
- التردد: 12070
- الاستقطاب: عمودي
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
- معامل الترميز: 27500
- الجودة: HD
بعد النجاح الكبير الذي حققته قناة وناسة في السنوات الأخيرة بفضل محتواها الترفيهي والتعليمي الجذاب للأطفال، قامت القناة بإطلاق قناة فرعية جديدة تحت اسم “وناسة بيبي كيدز” على القمر الصناعي عرب سات.
الخطوات التي يجب اتباعها لضبط تردد القناة خطوة بخطوة
إليك الخطوات لكيفية تثبيت قناة وناسة على جهاز الاستقبال الخاص بك:
- اضغط على زر “القائمة” على جهاز الريموت الخاص بك.
- اختر خيار “البحث اليدوي” أو “إضافة قناة يدويًا”.
- في خانة “القمر الصناعي”، اختر “نايل سات”.
- في خانة “التردد”، أدخل التردد الجديد لقناة وناسة: 11430.
- تأكد من أن خيارات “الاستقطاب” و”معامل التصحيح” و”معامل الترميز” مطابقة للمعلومات المذكورة.
- اضغط على خيار “بحث” أو “تأكيد” والانتظار حتى يتم العثور على القناة وإضافتها إلى قائمة القنوات.