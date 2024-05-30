قدم كمستفيد .. التسجيل في منصة إحسان الخيرية بالسعودية 1445 اعرف الشروط

هناك العديد من الأشخاص المقيمين في المملكة العربية السعودية الذين يبحثون عن أي وسائل دعم، تساعدهم في مواصلة العيش، وذلك بسبب غلاء الأسعار، وانخفاض مستوى المعيشة، وهناك العديد من المواطنين الذين يرغبون في مساعدة المحتاجين، ولذلك قد تم إنشاء منصة إحسان الخيرية، من أجل توصيل المحتاجين إلى الدعم، مع الذين يرغبون في تقديم الدعم، وهكذا يمكن الموازنة بين جميع المواطنين، حيث تقدم هذه المنصة التبرعات لمن بحاجة إلى الدعم بصدق.

منصة إحسان الخيرية في السعودية

منصة إحسان الخيرية في المملكة العربية السعودية، هي منصة تم انشائها يوم 20 مارس 2021، وتهدف هذه المنصة إلى تقوية العمل الإنساني بين أفراد المجتمع الواحد، عن طريق مساعدة المواطنين المحبين لعمل الخير، من خلال جمع التبرعات منهم بطريقة موثوقة وآمنة، وإعلامهم عن المجالات المتنوعة التي يمكنهم التبرع لها، مثل: مجالات الصحة، والتعليم، والإسكان، والأوقاف، ورعاية الأرامل والأيتام، والسجناء.

خطوات التسجيل في منصة إحسان الخيرية بالسعودية 1445

يبحث العديد من الأشخاص الذين بحاجة إلى دعم مادي، أو دعم بشكل عام، عن كيفية الحصول على التبرعات عن طريق منصة إحسان، وتكون الطريقة كالتالي:

قم أولًا بتسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ب منصة إحسان الخيرية ، عن طريق إنشاء حساب خاص بك.

ثم قم بإدخال كافة بياناتك، مثل: الاسم، ورقم الهاتف المحمول السعودي، والبريد الإلكتروني الخاص بك.

ثم قم بإدخال رمز التحقق المُرسل على رقم الهاتف الذي أدخلته.

بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة إنشاء حساب جديد.

ثم قم بالدخول على بريدك الإلكتروني لتفعيل الحساب.

وهكذا تكون قد إنشاء حساب على منصة إحسان الخيرية.

شروط الحصول على دعم منصة إحسان الخيرية 1445

وقد تم وضع بعض الشروط للحصول على دعم منصة إحسان الخيرية، من أجل التأكد من أنه لن يحصل على الدعم غير الذين يستحقونه فعلًا، والشروط هي: