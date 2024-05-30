“رابط شغال” نتيجة الشهادة الإعدادية الإعدادية محافظة الإسكندرية ترم ثاني 2024 عبر موقع نتيجة نت

في الساعات القليلة المقبلة، ستشهد محافظة الإسكندرية ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 وهذا الحدث يأتي بعد أن أنهت المديرية التعليمية بالمحافظة عمليتي التصحيح والمراجعة للأوراق الامتحانية خلال الأيام السابقة، حيث أعلنت المديرية عن الانتهاء من رفع كشوفات النتائج على بوابة التعليم الأساسي بالمحافظة. وهذا يعني أن أولياء أمور الطلاب سيتمكنون من الاطلاع على نتائج أبنائهم بكل سهولة ويسر، دون الحاجة للتوجه إلى مقرات المدارس.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الإسكندرية 2024

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الإسكندرية للفصل الدراسي الثاني لعام 2024 قد تشهد الإعلان عنها خلال الساعات القليلة المقبلة، وقد أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية على أن عملية الإعلان عن هذه النتيجة ستأتي بعد انتهاء كنترولات الشهادة الإعدادية من إعلان مؤشرات النتيجة برقم الجلوس، حيث تم الانتهاء من مرحلتي التصحيح والمراجعة، ورصد الدرجات التي حصل عليها الطلاب في جميع المواد الدراسية، وأوضح وكيل الوزارة أنه سيتم اعتماد النتيجة من قبل محافظ الإسكندرية قبل الإعلان عنها رسميًا وبمجرد اعتمادها، سيتم رفع جميع نتائج طلاب الصف الثالث الإعدادي مباشرة عبر موقع البوابة الإلكترونية للتعليم الأساسي بالمحافظة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية 2024

للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني لعام 2024 في محافظة الإسكندرية، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لمحافظة الإسكندرية على الإنترنت.

الدخول على موقع “نتيجة نت“.

في قسم “نتائج الطلاب”، أدخل رقم الجلوس الخاص بالطالب.

اضغط على أيقونة “استعلام”.

بعد اتباع هذه الخطوات، سوف تظهر أمامك نتيجة الطالب بالدرجات في جميع المواد الدراسية، بالإضافة إلى النسبة المئوية للمجموع الكلي للطالب.

هذه الطريقة تتيح للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على نتائج الصف الثالث الإعدادي بسهولة وسرعة، وذلك بعد أن تم اعتماد النتيجة من قبل محافظ الإسكندرية.