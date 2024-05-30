“رهيبة ومجانية”.. جرب شفرات جاتا سان اندرس 2024 الجديدة واحصل على الالاف الاسلحة والهدايا بلا حدود

شفرات جاتا سان اندرس 2024، الالاف من اللاعبين يبحثون عن شفرات جاتا سان اندرس 2024 والتي عن طريق ادخالها يحصلون على الالاف الاسلحة والهدايا بلا حدود، حيث تجعلك شفرات جاتا سان اندرس 2024 تتخطى اصعب مراحل ومهمات اللعبة في ثواني لتبهر اصدقائك بأدائك، كما تعد اللعبة من اشهر الالعاب المجانية على المتاجر الالكترونية والتي تتيح لك أن تعيش اجواء من المتعة والاكشن بلا حدود، واليكم قائمة شفرات جاتا سان اندرياس 2024.

شفرات جاتا سان اندرس 2024

ويمكنك استخدام شفرات جاتا سان اندرس 2024 طوال اللعبة، ولكن عليك اختيار الشفرة وفقا للموقف الذي تمر به، وتلك الشفرات عبارة عن حروف باللغة الانجليزية يتم ادخالها بسهولة اثناء اللعبة لتحصل على عدد كبير من الهدايا بلا حدود، واليكم شفرات جاتا سان اندرياس:

الكود التأثير RLMJHSC سير السيارة أعلى الماء PAINTITBLACK سيارة سوداء AMOMHRER سيارة “نقل الوقود” PDNEJOH سيارة “سباق” AGBDLCID سيارة “ذات عجل ضخم” EEGCYXT سيارة “بلدوزر” DIRTBIKEZ سيارة “Sanchez” KGGGDKP سيارة ” Vortex Hovercraft” UBHYZHQ سيارة ” Trashmaster “ KRIJEBR سيارة ” Stretch “

الكود التأثير YECGAA مظلة صاروخية AIYPWZQP مظلة باراشوت OHDUDE طائرة مروحية “هليكوبتر” JUMPJET طائرة حربية URKQSRK طائرة جوية

الكود التأثير BGLUAWML مُهاجمة المارة لك بالأسلحة BAGOWPG منح مُكافئة لمن يُمسك بك في اللعبة BEKKNQV ملاحقة النساء لك LJSPQK مُلاحقة الشرطة لك “6 نجوم” OSRBLHH مُلاحقة الشرطة لك ASNAEB توقف الشرطة عن مُلاحقتك AEZAKMI عدم مُلاحقة الشرطة لك نهائيًا IFIRSTDOZ عدم مُلاحقة الشرطة لك بشكل دائم

شفرات جاتا سان اندرس الجديدة

DEATHGUN سلاح “رشاش آلي” KJKSZPJ سلاح “المستوى الثاني” UZUMYMW سلاح “المستوى الثالث” SJMAHPE الجميع يمتلك مسدس “6 مللي” ZSOXFSQ الجميع يمتلك قاذف صواريخ