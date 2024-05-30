“رهيبة ومجانية”.. جرب شفرات جاتا سان اندرس 2024 الجديدة واحصل على الالاف الاسلحة والهدايا بلا حدود

شفرات جاتا سان اندرس 2024، الالاف من اللاعبين يبحثون عن شفرات جاتا سان اندرس 2024 والتي عن طريق ادخالها يحصلون على الالاف الاسلحة والهدايا بلا حدود، حيث تجعلك شفرات جاتا سان اندرس 2024 تتخطى اصعب مراحل ومهمات اللعبة في ثواني لتبهر اصدقائك بأدائك، كما تعد اللعبة من اشهر الالعاب المجانية على المتاجر الالكترونية والتي تتيح لك أن تعيش اجواء من المتعة والاكشن بلا حدود، واليكم قائمة شفرات جاتا سان اندرياس 2024.
شفرات جاتا سان اندرس 2024
ويمكنك استخدام شفرات جاتا سان اندرس 2024 طوال اللعبة، ولكن عليك اختيار الشفرة وفقا للموقف الذي تمر به، وتلك الشفرات عبارة عن حروف باللغة الانجليزية يتم ادخالها بسهولة اثناء اللعبة لتحصل على عدد كبير من الهدايا بلا حدود، واليكم شفرات جاتا سان اندرياس:
|الكود
|التأثير
|RLMJHSC
|سير السيارة أعلى الماء
|PAINTITBLACK
|سيارة سوداء
|AMOMHRER
|سيارة “نقل الوقود”
|PDNEJOH
|سيارة “سباق”
|AGBDLCID
|سيارة “ذات عجل ضخم”
|EEGCYXT
|سيارة “بلدوزر”
|DIRTBIKEZ
|سيارة “Sanchez”
|KGGGDKP
|سيارة ” Vortex Hovercraft”
|UBHYZHQ
|سيارة ” Trashmaster “
|KRIJEBR
|سيارة ” Stretch “
|الكود
|التأثير
|YECGAA
|مظلة صاروخية
|AIYPWZQP
|مظلة باراشوت
|OHDUDE
|طائرة مروحية “هليكوبتر”
|JUMPJET
|طائرة حربية
|URKQSRK
|طائرة جوية
|الكود
|التأثير
|BGLUAWML
|مُهاجمة المارة لك بالأسلحة
|BAGOWPG
|منح مُكافئة لمن يُمسك بك في اللعبة
|BEKKNQV
|ملاحقة النساء لك
|LJSPQK
|مُلاحقة الشرطة لك “6 نجوم”
|OSRBLHH
|مُلاحقة الشرطة لك
|ASNAEB
|توقف الشرطة عن مُلاحقتك
|AEZAKMI
|عدم مُلاحقة الشرطة لك نهائيًا
|IFIRSTDOZ
|عدم مُلاحقة الشرطة لك بشكل دائم
شفرات جاتا سان اندرس الجديدة
|DEATHGUN
|سلاح “رشاش آلي”
|KJKSZPJ
|سلاح “المستوى الثاني”
|UZUMYMW
|سلاح “المستوى الثالث”
|SJMAHPE
|الجميع يمتلك مسدس “6 مللي”
|ZSOXFSQ
|الجميع يمتلك قاذف صواريخ
|الكود
|التأثير
|ASBHGRB
|النجم المشهور ” Elvis”
|IAVENJQ
|قوة اللكمات
|LFGMHAL
|القفز العالي
|YLTEICZ
|عنف السائقين
|QWIOPKB
|العضلات
|MROEMZH
|العصابات مسيطرة على الشارع
|WANRLTW
|عدم نفاذ الذخيرة
|XICWMD
|عدم مرئية السيارات
|CVWKXAM
|عدم الغرق في الماء أو نفاذ الأكسجين
|AEDUWNV
|عدم الشعور بالجوع نهائيًا