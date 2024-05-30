“رهيبة ومجانية”.. جرب شفرات جاتا سان اندرس 2024 الجديدة واحصل على الالاف الاسلحة والهدايا بلا حدود

Dina elmaghraby تاريخ النشر
“رهيبة ومجانية”.. جرب شفرات جاتا سان اندرس 2024 الجديدة واحصل على الالاف الاسلحة والهدايا بلا حدود
شفرات جاتا سان اندرس 2024

شفرات جاتا سان اندرس 2024، الالاف من اللاعبين يبحثون عن شفرات جاتا سان اندرس 2024 والتي عن طريق ادخالها يحصلون على الالاف الاسلحة والهدايا بلا حدود، حيث تجعلك شفرات جاتا سان اندرس 2024 تتخطى اصعب مراحل ومهمات اللعبة في ثواني لتبهر اصدقائك بأدائك، كما تعد اللعبة من اشهر الالعاب المجانية على المتاجر الالكترونية والتي تتيح لك أن تعيش اجواء من المتعة والاكشن بلا حدود، واليكم قائمة شفرات جاتا سان اندرياس 2024.

شفرات جاتا سان اندرس 2024

ويمكنك استخدام شفرات جاتا سان اندرس 2024 طوال اللعبة، ولكن عليك اختيار الشفرة وفقا للموقف الذي تمر به، وتلك الشفرات عبارة عن حروف باللغة الانجليزية يتم ادخالها بسهولة اثناء اللعبة لتحصل على عدد كبير من الهدايا بلا حدود، واليكم شفرات جاتا سان اندرياس:

الكودالتأثير
RLMJHSCسير السيارة أعلى الماء
PAINTITBLACKسيارة سوداء
AMOMHRERسيارة “نقل الوقود”
PDNEJOHسيارة “سباق”
AGBDLCIDسيارة “ذات عجل ضخم”
EEGCYXTسيارة “بلدوزر”
DIRTBIKEZسيارة “Sanchez”
KGGGDKPسيارة ” Vortex Hovercraft”
UBHYZHQسيارة ” Trashmaster “
KRIJEBRسيارة ” Stretch “
الكودالتأثير
YECGAAمظلة صاروخية
AIYPWZQPمظلة باراشوت
OHDUDEطائرة مروحية “هليكوبتر”
JUMPJETطائرة حربية
URKQSRKطائرة جوية
الكودالتأثير
BGLUAWMLمُهاجمة المارة لك بالأسلحة
BAGOWPGمنح مُكافئة لمن يُمسك بك في اللعبة
BEKKNQVملاحقة النساء لك
LJSPQKمُلاحقة الشرطة لك “6 نجوم”
OSRBLHHمُلاحقة الشرطة لك
ASNAEBتوقف الشرطة عن مُلاحقتك
AEZAKMIعدم مُلاحقة الشرطة لك نهائيًا
IFIRSTDOZعدم مُلاحقة الشرطة لك بشكل دائم

شفرات جاتا سان اندرس الجديدة

DEATHGUNسلاح “رشاش آلي”
KJKSZPJسلاح “المستوى الثاني”
UZUMYMWسلاح “المستوى الثالث”
SJMAHPEالجميع يمتلك مسدس “6 مللي”
ZSOXFSQالجميع يمتلك قاذف صواريخ
الكودالتأثير
ASBHGRBالنجم المشهور ” Elvis”
IAVENJQقوة اللكمات
LFGMHALالقفز العالي
YLTEICZعنف السائقين
QWIOPKBالعضلات
MROEMZHالعصابات مسيطرة على الشارع
WANRLTWعدم نفاذ الذخيرة
XICWMDعدم مرئية السيارات
CVWKXAMعدم الغرق في الماء أو نفاذ الأكسجين
AEDUWNVعدم الشعور بالجوع نهائيًا
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معلومات الكاتب
Dina elmaghraby

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