الان ثبت تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الحلقة 162 مترجمة بجودة عالية

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2024، الناقلة لمسلسل قيامة عثمان بن أرطغرل الحلقة رقم 162، حيث يسعى، عشاق مسلسل “قيامة عثمان” تثبيت تردد قناة “الفجر الجزائرية”، حيث من المتوقع أن تعرض القناة الجزائرية الحلقات الجديدة من المسلسل، إلى جانب عرضها على قناة “آي تي في” التركية، و في السطور التالية، سنوضح تفاصيل تردد قناة “الفجر” عبر الأقمار الصناعية المختلفة لجميع المتابعين، من أجل المساهمة في سرعة الحصول على تردد قناة الفجر الجزائرية وتثبيته، بكل سهولة ويسر.

تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة لمسلسل قيامة عثمان:

نقدم لكم تردد قناة “الفجر” الجزائرية. والتى ستعرض الحلقة 162 من مسلسل “قيامة عثمان” مترجمة إلى اللغة العربية،و ينال هذا مسلسل قيامة عثمان شهرة واسعة ويحظى باهتمام الملايين من المشاهدين، ويعرض على مدار خمسة مواسم متتالية تكمل قصة تأسيس الدولة العثمانية، يتميز المسلسل بالعديد من التفاصيل المهمة والمثيرة للاهتمام، مما ساهم في ارتفاع شعبيته بشكل كبير في وقت قصير.

المعدل الترميز لقناةالفجر : 27500.

معدل التصحيح الخطأ: ¾.

الاستقطاب: أفقي.

التردد الجديدلقناةالفجر: 12034.

التردد الخاص بالقناة عبر القمر الصناعي عرب

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

المعدل الترميز: 27500.

تردد قناة الفجر: 11034.

طريقة ضبط قناة الفجر الجزائرية

من خلال السطور القادمة نقدم، لكم خطوات ضبط وإضافة قناة الفجر الجزائرية على جهاز الاستقبال الخاص بكم:

1. من خلال ريموت جهاز الاستقبال، اضغط على قائمة “Menu”.

2. انتقل إلى قائمة الإعدادات الخاصة بالجهاز واختر خيار “البحث اليدوي”.

3. انتقل إلى قائمة “الترددات” ثم اختر “إضافة تردد جديد”.

4. أدخل التفاصيل الخاصة بتردد قناة “الفجر” الجزائرية لعام 2024 “التردد، معدل الترميز، الاستقطاب، ومعامل تصحيح الخطأ”.

5. اضغط على “موافق” من خلال ريموت الجهاز.

6. سيقوم الجهاز بتنزيل التردد خلال ثوان قليلة.

7. بعد الانتهاء، اضغط على “حفظ” للحفاظ على إعدادات القناة.