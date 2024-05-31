اجمل مغامرات الفار والقط .. تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 نايل سات أقوى أفلام الكرتون المميزة

أصبح تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 نايل سات حديث الساعة وذلك لما تعرضه القناة من محتوى ترفيهي مميز، بالإضافة إلى أنها من أشهر قنوات الأطفال في العالم، وتعرض مغامرات توم القط وجيري الفأر، وتتميز القناة بالكوميديا والمرح، بالإضافة إلى أنها مجانية تهتم بعرض البث طوال اليوم، والجدير بالذكر أن مغامرات توم وجيري مصدر إلهام للأطفال حيث تعلمهم قيم الصداقة والمغامرة بطريقة مسلية وممتعة، وتم تحديث ترددها من أجل تحسين جودة الصوت والصورة بها، وفي هذا الصدد سوف نوضح كافة التفاصيل عن التردد وكيفية ضبطها على القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 نايل سات

يمكن تنزيل تردد قناة توم وجيري على القمر الصناعي نايل سات من خلال إدخال البيانات التالية:

تردد القناة: 11345.

معامل الترميز: 25700.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

الجودة: HD.

باستخدام هذه الإعدادات، يمكنك الآن الاستمتاع بمشاهدة قناة توم وجيري بجودة عالية ووضوح في الصورة عبر القمر الصناعي نايل سات.

خطوات تنزيل تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 نايل سات

وتتمثل خطوات تنزيل تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 نايل سات في اتباع مجموعة من التعليمات التالية:

ابدأ بالذهاب إلى قائمة الإعدادات من الريموت الخاص بجهاز الرسيفر.

انتقل إلى قائمة القنوات المتصلة بالرسيفر واضغط على زر البحث.

حدد القمر الصناعي نايل سات، ثم أدخل تردد القناة وهو 11354 في الخانة المخصصة.

أدخل المعلومات الأخرى المتعلقة بالقناة، مثل الاستقطاب ومعدل الترميز.

اضغط على زر البحث مرة أخرى، وستظهر قناة توم وجيري أمامك في غضون ثوانٍ.

باتباع هذه الخطوات البسيطة، يمكنك الآن الاستمتاع بمشاهدة قناة توم وجيري بكل سهولة ويسر على جهاز الرسيفر الخاص بك.