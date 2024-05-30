هنا كشوفات pdf.. رابط أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في دولة العراق لكافة المحافظات عبر منصة مظلتي

في الآونة الأخيرة شهد العراق تأخرًا في إعلان النتيجة النهائية لأسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في جميع محافظات البلاد، وهذا التأخير قد أثار الكثير من الاستفسارات والمخاوف لدى المواطنين الذين ينتظرون هذه القائمة بفارغ الصبر لذلك، سيقدم هذا المقال طريقة مفصلة للاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في دولة العراق، بحيث يتمكن القراء من الحصول على المعلومات المطلوبة عند إعلان النتيجة النهائية من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وضعت مجموعة من الشروط الأساسية للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية، وذلك لضمان وصول هذا الدعم للفئات المستحقة والأكثر احتياجًا.

أولاً، يجب أن يكون المتقدم للدعم عراقي الجنسية ومقيم بشكل دائم في العراق وهذا الشرط يضمن استفادة المواطنين العراقيين من هذا البرنامج الحكومي.

ثانيًا، ينبغي أن يكون المتقدم من ذوي الدخل المحدود والمنخفض، وليس لديه أي معاش آخر سواء صحي أو اجتماعي وهذا يؤكد على استهداف الفئات الأكثر احتياجًا للدعم والمساعدة.

ثالثًا، يجب ألا يقل عدد أفراد الأسرة المتقدمة عن أربعة أفراد وهذا الشرط يضمن وصول الدعم إلى الأسر الكبيرة ذات الاحتياجات المتزايدة.

رابعًا، وأخيرًا، يجب أن لا تمتلك الأسرة أي دخل شهري ثابت، وذلك لضمان استهداف الأسر التي تعاني من انعدام الموارد المالية المستمرة.

بتطبيق هذه الشروط، تسعى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى ضمان وصول الدعم الحكومي للفئات الأكثر احتياجًا وتمكينهم من تحسين أوضاعهم المعيشية.

خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

إليك كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة:

قم بزيارة منصة “مظلتي” الإلكترونية التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية. حدد خانة “الرعاية الاجتماعية”. اختر “أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024”. حدد “الوجبة السابعة والأخيرة” للاستعلام عنها. اختر المحافظة التي تنتمي إليها. أدخل البيانات المطلوبة وتأكد من صحتها. اضغط على “بحث”. اضغط على “تنزيل كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية” والبحث عن اسمك فيها.

بهذه الخطوات البسيطة، يمكن للمواطنين الاستعلام عن أسمائهم ضمن المشمولين بالرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة.