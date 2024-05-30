بالاسم فقط .. استخراج نتائج السادس الابتدائي في نينوي 2024 عبر موقع نتائجنا الدور الاول

نتائج السادس الابتدائي في نينوي 2024 تعد من أهم الموضوعات التي تشغل بال الطلاب في هذه الفترة، حيث انتهى الطلاب من أداء الاختبارات الوزارية في يوم 19 مايو الحالي، وأكدت المديرية التعليمية التابعة للمحافظة أنه في الوقت الحالي يتم الانتهاء من فحص الدفاتر الامتحانية، ومن المتوقع أن يتم توفير النتيجة للطلاب خلال عدة ساعات، ويرجع الاهتمام البالغ بموعد ظهور النتيجة إلى أهمية هذه السنة لأنها تعد ختام التعليم الابتدائي بالعراق، وفي هذا المقال نوضح الرابط الرسمي للاستعلام والخطوات اللازم اتباعها لذلك.

نتائج السادس الابتدائي في نينوي 2024

يزداد بحث الطلاب عن نتائج السادس الابتدائي في نينوي 2024 وذلك لأنه مر أكثر من 10 أيام على انتهاء الاختبارات، حيث بدأت في يوم 12 أيار واستمرت حتى يوم 19 أيار، وكانت تتابع المديرية سير الامتحانات في كل المدارس والاقضية التابعة للمحافظة، كما أكدت على أنه في الوقت الحالي يتم مراجعة أعمال التصحيح لتوفير النتيجة في أقرب وقت، ويجب التنبيه إلى أن هناك الكثير من المؤشرات التي تدل على ارتفاع نسب النجاح، نظرًا لارتفاع النسب في كل المحافظات التي تم اعتماد نتيجتها.

رابط نتائج السادس الابتدائي نينوي

بمجرد أن تعلن المديرية التعليمية عن توفير نتائج السادس الابتدائي في نينوي 2024 بصيغة ملفات pdf على المنصات الرسمية، يستطيع الطلاب بكل سهولة تنزيلها من خلال منصة نتائجنا أو موقع الوزارة الرسمي، بعد اتباع هذه الخطوات: