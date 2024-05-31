“توزيع 16 مليون دينار فوري من مصرف الرافدين“.. مفاجأة سارة يعلن عنها “مصرف الرافدين” لهذه الفئات من الموظفين

Mahmoud تاريخ النشر
“توزيع 16 مليون دينار فوري من مصرف الرافدين“.. مفاجأة سارة يعلن عنها “مصرف الرافدين” لهذه الفئات من الموظفين
قروض مصرف الرافدين
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Mahmoud

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