“توزيع 16 مليون دينار فوري من مصرف الرافدين“.. مفاجأة سارة يعلن عنها “مصرف الرافدين” لهذه الفئات من الموظفين

قروض مصرف الرافدين، من خلال مصرف الرافدين يمكن لأي مواطن عراقي تتوافر فيه الشروط المطلوبة أن يحصل على قرض بتسهيلات كبيرة لإنشاء مشروعه الخاص أو توسيعه، وذلك من ضمن المبادرات الاجتماعية التي تقدمها الحكومة من أجل القضاء على البطالة وتحسين مستوى الاقتصاد الوطني ومساعدة المواطنين على رفع دخلهم في ظل سوء الأوضاع الاقتصادية الحالية، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال الشروط المطلوبة ورابط وكيفية التقديم على قروض مصرف الرافدين.
التقديم على قروض مصرف الرافدين
حرصا من الحكومة العراقية على تيسير إجراءات الحصول على قروض مصرف الرافدين وتوفير وقتهم وجهودهم أطلق المصرف خدمة التقديم على القرض الكترونيا التي من خلالها يسجل المواطن طلبه ويختار النظام الذي يناسبه، وسنوضح لكم فيما يلي خطوات التقديم :
- زيارة الموقع الالكتروني الرسمي لمصرف الرافدين عبر الضغط على هذا الرابط.
- ثم الدخول الى “القروض” من قائمة خدماتنا الموجودة بالصفحة الرئيسية للموقع.
- كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول الى الحساب الشخصي.
- سيطلب منك تحديد مبلغ القرض ومدة السداد التي يرغب بها.
- ثم ارسل طلبك وسيقوم موظفي خدمة العملاء بالتواصل معك في أقرب وقت لإعلامك بالإجراءات التالية.
شروط الاستفادة من قروض مصرف الرافدين
هناك عدد من الشروط التي يجب أن تنطبق على مقدم الطلب للحصول على قرض مصرف الرافدين وقد وضعت الجهات المختصة تلك الشروط للتأكد من استحقاق المتقدم الاستفادة من المبادرة، وجاءت الشروط المطلوبة على النحو التالي :
- أن يكون مقدم الطلب من مواطني العراق.
- وأن يكون عمره لا يقل عن 18 عاما ولا يتجاوز 50 عاما.
- أن يقدم دراسة جدوى كاملة للمشروع الذي سيقترض لأجله.
- أن تكون قيمة القرض لا تتعدى العشرون مليون دينار.