“توزيع 16 مليون دينار فوري من مصرف الرافدين“.. مفاجأة سارة يعلن عنها “مصرف الرافدين” لهذه الفئات من الموظفين

قروض مصرف الرافدين، من خلال مصرف الرافدين يمكن لأي مواطن عراقي تتوافر فيه الشروط المطلوبة أن يحصل على قرض بتسهيلات كبيرة لإنشاء مشروعه الخاص أو توسيعه، وذلك من ضمن المبادرات الاجتماعية التي تقدمها الحكومة من أجل القضاء على البطالة وتحسين مستوى الاقتصاد الوطني ومساعدة المواطنين على رفع دخلهم في ظل سوء الأوضاع الاقتصادية الحالية، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال الشروط المطلوبة ورابط وكيفية التقديم على قروض مصرف الرافدين.