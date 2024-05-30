“ظهرت الان” نتائج السادس الابتدائي ذي قار 2024 الدور الأول

ظهرت نتائج السادس الابتدائي الدور في ذي قار منذ قليل، بعد أن قامت مديرية التربية في المحافظة بمراجعة تامة ودقيقة لجميع أوراق الإمتحانات، على أن تم رصد الدرجات بكل وضوح ودقة، تضمن من خلالها حصول الطالب على ما يستحقه في هذه المرحلة من درجات، إضافة إلى أن عرض النتائج أخذ وقت كبير على أن تم رفعها، نظرًا لتشديدات وزارة التربية العراقية على كافة المديريات بمراجعة النتائج والدرجات أكثر من مرة للتأكد من صحتها.

إعلان نتائج السادس الابتدائي الدور الأول ذي قار

وأكدت مديرية التربية العراقية، أن امتحانات الصف السادس الابتدائي الدور الأول، تمر بعدد من المراحل المختلفة والهامة، التي من بينها تصحيح ملائم لأوراق الإمتحانات ومراجعة دقيقة وواضحة، بالإضافة إلى مرحلة رصد الدرجات الخاصة بالطلاب، على أن يتم مراجعتها أكثر مرة، لحصول كل طالب على ما يستحقه وفقًا لتأديته في الإمتحانات.

خطوات الإستعلام عن نتائج السادس الابتدائي

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في محافظات ذي قار ونينوى، وفقًا لما يلي:-