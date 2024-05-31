بالنجاح ان شاء الله… نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء 2024 بالاسم ورقم الجلوس

اعتمد اللواء عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء اليوم نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء 2024 بنسبة نجاح بلغت 81% تم الإعلان عن ذلك خلال مؤتمر صحفي بحضور أولياء الأمور في مقر ديوان المحافظة، كما قامت وزارة التربية والتعليم بتجهيز الموقع الرسمي للوزارة لاستقبال الطلاب وأولياء الأمور للاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية بمحافظة شمال سيناء وجميع محافظات مصر للعام الدراسي 2024 الترم الثاني.

أعلنت الوزارة أن نسب النجاح لهذا العام متميزة، مؤكدة على أهمية دعم الطلاب في المرحلة الإعدادية، يأتي هذا الدعم لرفع معنويات الطلاب وأولياء الأمور خصوصا في ظل الشائعات التي انتشرت حول تسريب الامتحانات والتي نفتها الوزارة فوراً هذا التأكيد من الوزارة يهدف إلى طمأنة الجميع وتسهيل الأمور خلال هذه المرحلة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء 2024

من المتوقع أن يتم إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي للترم الثاني في محافظة شمال سيناء وجميع محافظات الجمهورية في غضون أيام قليلة ينتظر الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر نتائجهم، حيث يعتبرون هذه المرحلة خطوة هامة نحو الانتقال إلى مرحلة تعليمية جديدة تمهد الطريق لتحقيق طموحاتهم الأكاديمية والمهنية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء 2024 بالاسم

الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

أولا توجه إلى بوابة التعليم الأساسي.

أو يمكن الدخول إلى موقع نتيجة نت الإلكتروني لمعرفة النتائج.

ثانيا اضغط على زر الإستعلام عن نتائج الطلاب.

ثالثا أدخل البيانات المطلوبة الخاصة بك.

رابعا اختر الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023-2024.

خامسا قم بإدخال الرقم القومي الموجود في شهادة الميلاد.

في النهاية سيتم عرض نتائج الطلاب باستخدام رقم الجلوس.

باتباع هذه الخطوات يمكن الحصول على نتائج الشهادة الإعدادية بسهولة ودقة مما يسهل على الطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على النتائج بشكل سريع ومريح.