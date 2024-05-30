“خلي الضحكة مصاحبة أولادك… ثبت الآن تردد قناة وناسة لولو بيبي الجديد 2024 على نايل سات وعرب سات بأفضل وأقوى إشارة

تردد قناة وناسة الجديد 2024 من الكلمات التي تشتعل بها محركات البحث في الوطن العربي حالياً من قبل عشاق ومحبي القناة، وهذا بالتزامن مع إعلان إدارة القناة عن تحديث الترد الخاص بها على الأقمار الصناعية المختلفة، وجاء تحديث التردد لتوفير محتوى بجودة عالية وبإشارة قوية دون توقف، وتعتبر قناة وناسة من أنجح وأشهر قنوات الأطفال في الوطن العربي، والتي تتميز عن غيرها من القنوات بمحتواها الخاص بها والمميز بشخصية لولو الكرتونية، وسوف نقدم لكم الآن في هذا المقال تردد قناة وناسة الجديد 2024.

تردد قناة وناسة 2024 على نايل سات وعرب سات

لكل أم ترغب في توفير قناة مميزة ورائعة لأطفالها يمكنك الأعتماد على قناة وناسة المميزة والرائعة، حيث تعرض الرسوم المتحركة والأغاني والاناشيد الممتعة، فالقناة لها دور كبير في تنمية المهارات الفكرية والعقلية لدى الأطفال في الفئات العمرية المختلفة، ولمتابعة كل ما تقدمه القناة إليكم التردد الخاص بها وهو:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11340.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

يمكن أيضاً استقبال قناة وناسة على العرب سات بالبيانات التالية:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11270.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

مميزات قناة وناسة

تتميز قناة وناسة عن غيرها من القنوات الفضائية بالكثير من المميزات التي جعلتها رائدة قنوات الأطفال في الوطن العربي، وتلك المميزات هي: