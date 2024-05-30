«يا ترى السنادي هيبقى كام» تنسيق التمريض العسكرى بعد الإعدادية 2024 للبنات والبنين بجميع محافظات الجمهورية

بالتزامن مع الإعلان عن ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية لهذا العام يرتقب أولياء الأمور تنسيق التمريض العسكرى بعد الإعدادية 2024 للبنات والبنين بجميع محافظات الجمهورية، حيث تعد مدارس التمريض العسكري من ضمن أفضل المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية، وذلك نظراً لتمتعها بالعديد من المميزات التي لا مثيل لها بالمدارس الأخرى، من أهمها توفير فرص عمل بأفضل المستشفيات الخاصة برواتب شهرية مغرية بمجرد تخرج الطالب وانهاؤه للدراسة، ولكن لا يتم قبول الطلاب إلا بعد تجاوز اختبارات القبول وتوافر الشروط المحددة.

تنسيق التمريض العسكرى بعد الإعدادية 2024 للبنات والبنين

خلال الأيام القادمة سيتم الإعلان عن تنسيق التمريض العسكرى بعد الإعدادية 2024 للبنات والبنين بجميع محافظات الجمهورية، وذلك عقب ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية، والتي من المفترض إعلانها بكافة المدارس خلال الساعات المقبلة، ومن المتوقع أن يزيد التنسيق هذا العام بنسبة 1% عن العام الماضي، فلقد جاء تنسيق العام الماضي بكل المحافظات على النحو التالي:

تنسيق محافظة القاهرة الكبرى 225 درجة.

تنسيق محافظة الأسكندرية 218 درجة.

تنسيق محافظة كفر الشيخ 222 درجة.

تنسيق محافظة دمياط 205 درجة.

تنسيق محافظة المنوفية 225 درجة.

تنسيق محافظة الشرقية 228 درجة.

تنسيق محافظة المنيا 213 درجة.

تنسيق محافظة أسيوط 224 درجة.

تنسيق محافظة سوهاج 223 درجة.

تنسيق محافظة الأقصر 199 درجة.

تنسيق محافظة أسوان 208 درجة.

تنسيق محافظة قنا 208 درجة.

تنسيق محافظة الوادي الجديد 220 درجة.

تنسيق محافظة شمال سيناء 225 درجة.

شروط الالتحاق بمدارس التمريض العسكري 2024

يتم قبول طلبات الالتحاق في مدارس التمريض العسكرية بعد الشهادة الإعدادية وفقاً للشروط الآتية: