نقدم لكم أسعار الأضاحي 2024 في تونس، بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك أعادة الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات يحرص المسلمون علي شراء الأضاحي، فيكون هناك تزايد على البحث عن الأضاحي في نفس التوقيت من كل عام هجري، وفي ظل التزايد المستمر بالأسعار يكون السؤال الأكثر تداولًا هذه الأيام ما هي أسعار الأضاحي لهذا العام؟ وخلال هذه المقالة سوف نتعرف على أسعار الأضاحي 2024 في الأسواق بالإضافة نصائح علينا اتباعها عند شراء الأضاحي.

أسعار الأضاحي 2024 في تونس

بعد التجول بأسواق الأضاحي لنعلم أسعار البيع والشراء داخلها وذلك عبر الأسطر التالية:

قال أحمد العميري رئيس الغرفة الوطنية للقصابين في تصريح له أن أسعار الأضاحي لهذا العام مرتفعة جدًا وذلك نظراً نفس كَمَيَّة الأضاحي الموجودة داخل الأسواق

ووفقًا لما تم تداوله سوف تواجه أسعار الأضاحي ارتفاعًا بنسبة عالية بالنسبة لأسعارها بالمواسم السابقة.

وتبدأ أسعار الخرفان من 800 دينار تونسي إلي أن تصل إلي 1200 دينار تونسي وتلك أسعار الخرفان التي تكون أعمارهم من 6 أشهر إلي سنه.

كما وصل سعر البروكس صاحب السن التي هي أكبر من 1600 دينار حتي يصل إلى 2000 دينار تونسي وذلك للأعمار التي تبدأ من 12 شهرًا حتي 18 شهرًا.

والاضحية الجيدة تبدأ سعرها من 1500 دينار تونسي وبذلك فإن أسعار الأضحية تزايدت بالنسبة للعام السابق من 300 إلي 500 دينار تونسي، واليكم رابط شروط منحة 300 دينار.

نصائح لشراء أضحية جيدة

عليك اتباع النصائح التالية كي تساعدك بشراء أضحية جيدة لعيد الأضحى المبارك:

عليك التأكد أولًا من أن الأضحية التي تقبل علي شرائها من بقر أو ماعز أو خروف حالته الصحية جيدة ليس به أي خمول أو رقود بل ينبغي أن تكون الأضحية نشيطة. ينبغي عليك أن تتحقق من جسد الأضحية فيجب التأكد من عدم وجود أي جروح به أو أي طفيليات بالفرو. إذا كانت الأضحية خروف فيجب عليك اختار خروف بلية صغيرة أو متوسطة تناسبًا مع حجم الخروف. يفضل شراء الأضحية من الفلاحين لتفاوت أسعارهم بالمقارنة مع أسعار السوق، واليكم رابط التقديم على منحة 300 دينار.

وصلنا معكم لختام شرح أسعار الأضاحي 2024 في تونس واهم 4 نصائح للشراء لا يعرفها الملايين.