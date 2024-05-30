“هُنـــا spa.gov.iq” قائمة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 محافظات العراق

أثارت الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية جدلاً كبيرًا في الشارع العراقي، بعد أن تأخرت بشكل كبير عن باقي الوجبات السابقة، فضلاً عن أن هذا البرنامج يعمل على دعم العديد من المواطنين والفئات الأقل دخلاً والأكثر احتياجًا، بما يُساهم في توفير الدعم لهم، إضافة إلى أنه يمكن الإستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عقب الإعلان عنها من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

أسماء الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية

أما عن خطوات القيام بالإستعلام عن الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية في محافظات العراق، فهي كالأتي:-

أن تتقدم مباشرة إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

ثم يتم تسجيل الدخول إلى قسم الحماية الاجتماعية.

اختيار رقم الوجبة التي ترغب في الإستعلام عنها.

تحديد المحافظة التي أنت مقيم بها.

إستكمال المعلومات الخاصة بالشخص المتقدم.

ليتم الضغط في النهاية على زر “بحث”.

وعندها ستتمكن من معرفة جميع الكشوفات التي تشملها الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية.

موعد فتح الوجبات الجديدة من الرعاية الاجتماعية

لم يتم تحديد موعد محدد لفتح وجبات جديدة من الرعاية الاجتماعية، لكن في حالة إذا فتح باب القبول ستقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، بالإعلان عن ذلك، وإعطاء فرصة لجميع المواطنين والمتقدمين الجدد بالتقديم في البرنامج، والحصول على الدعم المقدم لهم، إضافة إلى كم التسهيلات التي توفرها الوزارة أمام الراغبين في الحصول على الدعم المادي التي توفرها الحكومة العراقية.