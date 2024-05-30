الكشوفات ظهرت هسـه.. كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في عموم العراق مظلتي spa.gov.iq/umbrella

كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في عموم العراق مظلتي

من أهم برامج الدعم الاجتماعي في العراق برنامج الرعاية الاجتماعية الذي يستفيد منه العديد من الفئات مثل الفقراء ومحدودي الدخل والعاطلين عن العمل والأرامل والمطلقات والأيتام وغيرهم، وللتيسير على المواطنين أتاحت وزارة الشؤون الاجتماعية والموارد البشرية إمكانية التقديم على المنحة الكترونيا عبر التسجيل على موقع الوزارة وإدخال البيانات المطلوبة، كما أن المتقدم يمكنه الاستعلام عن الاسماء لمعرفة هل تم قبوله واختيار اسمه ضمن المشمولين أم لا وذلك في غضون دقائق قليلة وعبر اتباع خطوات بسيطة، وذلك عبر المنصة الالكترونية لهيئة الحماية الاجتماعية مظلتي.