الكشوفات ظهرت هسـه.. كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في عموم العراق مظلتي spa.gov.iq/umbrella

Mahmoud تاريخ النشر
الكشوفات ظهرت هسـه.. كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في عموم العراق مظلتي spa.gov.iq/umbrella
اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية
للاطلاع على كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية كل ما عليك هو الدخول على الرابط الذي اطلقته وزارة الشؤون الاجتماعية واتباع اللازم ومن ثم تحميل الكشوف والبحث عن اسمك فيما بينهم، وفي حالة عدم العثور على اسمك على الرغم من انطباق شروط الاستحقاق عليك يمكنك تقديم اعتراض ليتم بحث طلبك مرة أخرى، وفيما يلي رابط وخطوات الاستعلام :
  • الدخول الى منصة مظلتي من هنا.
  • تحديد رقم الوجبة والمحافظة المقيم بها المتقدم.
  • ادخال البيانات المطلوبة ثم الضغط على “استعلام”.
  • بعد ذلك قم بتحميل قوائم اسماء المشمولين بالرعاية.
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Mahmoud

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