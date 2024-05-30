الكشوفات ظهرت هسـه.. كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في عموم العراق مظلتي spa.gov.iq/umbrella

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، تم الإعلان مؤخرا عن اختيار أسماء المستفيدين من دعم الرعاية الاجتماعية والذي تقدمه الحكومة العراقية للمواطنين الفقراء والذين يعانون من ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة، وتهدف الحكومة من هذا البرنامج الى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، ويتقدم للحصول على وجبات الرعاية الاجتماعية عشرات الآلاف من الأشخاص الذين يأملون في الحصول على المنحة، واليوم سنقدم لكم طريقة معرفة أسماء المشمولين ورابط الاستعلام.
كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في عموم العراق مظلتي
من أهم برامج الدعم الاجتماعي في العراق برنامج الرعاية الاجتماعية الذي يستفيد منه العديد من الفئات مثل الفقراء ومحدودي الدخل والعاطلين عن العمل والأرامل والمطلقات والأيتام وغيرهم، وللتيسير على المواطنين أتاحت وزارة الشؤون الاجتماعية والموارد البشرية إمكانية التقديم على المنحة الكترونيا عبر التسجيل على موقع الوزارة وإدخال البيانات المطلوبة، كما أن المتقدم يمكنه الاستعلام عن الاسماء لمعرفة هل تم قبوله واختيار اسمه ضمن المشمولين أم لا وذلك في غضون دقائق قليلة وعبر اتباع خطوات بسيطة، وذلك عبر المنصة الالكترونية لهيئة الحماية الاجتماعية مظلتي.
الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية
للاطلاع على كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية كل ما عليك هو الدخول على الرابط الذي اطلقته وزارة الشؤون الاجتماعية واتباع اللازم ومن ثم تحميل الكشوف والبحث عن اسمك فيما بينهم، وفي حالة عدم العثور على اسمك على الرغم من انطباق شروط الاستحقاق عليك يمكنك تقديم اعتراض ليتم بحث طلبك مرة أخرى، وفيما يلي رابط وخطوات الاستعلام :
- الدخول الى منصة مظلتي من هنا.
- تحديد رقم الوجبة والمحافظة المقيم بها المتقدم.
- ادخال البيانات المطلوبة ثم الضغط على “استعلام”.
- بعد ذلك قم بتحميل قوائم اسماء المشمولين بالرعاية.