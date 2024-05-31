تابع.. المؤسس عثمان الحلقة 162عبر قناة الفجر الجزائرية مدبلجة

تردد فناة الفجر الجزائرية لمتابعة الحلقة الجديدة من مسلسل “قيامة عثمان” التركي الشهير، حيث هناك اهتماما كبيرا من محبي هذا المسلسل بمعرفة تردد قناة “الفجر” الجزائرية التي تعرض هذا المسلسل لمتابعة الأحداث الجديدة من حلقة هذا الأسبوع التي سوف تقوم قناة الفجر بعرضها على شاشاتها

الحلقة الجديدة من مسلسل قيامة عثمان على قناة الفجر

وفقا للمعلومات المتوفرة، فإن قناة “الفجر” الجزائرية ستعرض الحلقة 162 من مسلسل “قيامة عثمان” مجانا وبجودة عالية الخميس ، و هذا العرض سيكون بعد عرض الحلقة على القناة التركية “اي تي في” كما ستعرض الحلقة مدبلجة عبر قناة “الفجر” الجزائرية بعد ترجمتها إلى اللغة العربية وسيتم توضيح التردد الخاص بقناة “الفجر” الجزائرية على جميع الأقمار الصناعية، حتى يتمكن جميع المتابعين من ضبط أجهزتهم والاستمتاع بمشاهدة هذا المسلسل التركي الشهير من خلال موقعنا الإلكتروني البديل نيوز

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد

بخصوص تردد قناة الفجر الجزائرية، فإليكم التفاصيل:

تردد قناة الفجر الجزائرية:

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/4

الاستقطاب: أفقي

التردد: 12034

وعبر القمر الصناعي عرب سات، فإن تردد القناة هو:

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الترميز: 27500

التردد: 11034

وفيما يتعلق بعرض مسلسل “قيامة عثمان”، فقد تم عرض الحلقة 162 يوم الأربعاء 29 مايو عبر القناة التركية “اي تي في” باللغة التركية كما من المتوقع أن يستمر هذا المسلسل لمدة 5 مواسم متتالية، حيث يحتوي على الكثير من التفاصيل المهمة عن تأسيس الدولة العثمانية بعد وفاة أرطغرل. وقد نال هذا المسلسل إعجاب الملايين من المتابعين في وقت قصير.