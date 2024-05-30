“بالاسـم اليوم السابع” نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2024 برقم الجلوس اعرفها قبل أي حد

مع اقتراب إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة يتزايد البحث من قبل الطلاب وأولياء الأمور عن كيفية الاستعلام عن هذه النتيجة حينما يتم رفعها على الموقع الرسمي الخاص بهذه النتيجة، علما بأنه تشير المعلومات الواردة إلى أن النتيجة الخاصة بالشهادة الإعدادية سيتم الإعلان عنها في القريب العاجل وذلك بعد اعتمادها من السيد المحافظ، لذا هيا بنا نتعرف على تفاصيل أكثر حول النتيجة.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024

نظرا لكون نتيجة الشهادة الإعدادية على وشك الظهور داخل محافظة القاهرة بعدما تم اعتمادها، وجدنا أن جل الاهتمام ينصب على معرفة توزيع الدرجات التي من خلالها سيتعرف الطلاب وأولياء أمورهم على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة، على أن يأتي توزيع الدرجات على هذا النحو التالي:

اللغة الإنجليزية: تُقدر درجة الامتحان بـ 30 درجة.

اللغة العربية: تُقدر درجة الامتحان بـ 40 درجة.

الدراسات الاجتماعية: تُقدر درجة الامتحان بـ 20 درجة.

الرياضيات: تُقدر درجة الامتحان بـ 30 درجة.

العلوم: تقدر درجة الإمتحان ب 20 درجة.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة

ازداد البحث بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة حول كل ما يخص نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة، حيث أصبحت الشهادة الإعدادية حديث الشعب المصري، ومن خلال البحث توصلنا لكون النتيجة من المتوقع لها أن تظهر خلال السويعات القادمة بإعلان رسمي من مديرية التربية والتعليم في القاهرة، بالإضافة إلى أن الموقع الرسمي للوزارة أكد على الانتهاء من عمليات التصحيح بشكل دقيقة.

أما إذا كنت ترغب عزيزي الطالب في التعرف على النتيجة دون الانسياق وراء المواقع المزيفة، فإليك الخطوات التالية: