بوووم 🔥 🔥 طريقة اخفاء الاسم في ببجي موبايل 2024/2025 | ℕ𝕆𝕎 ̨مچٱااان̍ا اخفي اسمكـكـ “اسحلگ 乙مافُہيہا彡 气.”

ما يشغل بال العديد من لاعبي لعبة الفيديو الشهيرة ببجي موبايل هو معرفة طريقة اخفاء الاسم في ببجي موبايل، كما أن هذا ما سوف نقوم بإيضاحه عبر مجموعة من الخطوات من أجل حصول هؤلاء اللاعبين على اسم مخفي يستخدموه داخل لعبة ببجي، ليس ذلك فقط بل سنعرض أيضا مجموعة من الرموز يمكن استخدامها من أجل إخفاء الاسم، ومجموعة من الرموز من أجل زخرفة الاسم داخل لعبة بابجي موبايل.

طريقة اخفاء الاسم في ببجي موبايل

كيف يتم اخفاء الاسم الخاص باللاعب داخل لعبة بابجي موبايل، نود تذكيركم أننا سنوضح ذلك عبر اتباع ما يلي:

في البداية يجب الذهاب الى تطبيق ببجي موبايل الموجود على هاتفك الجوال وفتح اللعبة. بعد ذلك نقوم بالتوجه الى الاختيارات المتاحة في اللعبة والتي تتوفر في الشاشة اليمنى. بعد ذلك يوجد ايقونه الصندوق يتم اختيارها ويرجى الضغط على Inventory وهي موجودة بجانب الشاشة. الخطوة التالية هي القيام بفتح المخزن عبر بطاقات مخصصة لضبط اللعبة. يتم استخدام بطاقة تغيير الإسم ID بعد النزول إلى أسفل. وتقوم بالنقر على خانة Use. وفيها يتم فتح النظام صفحة لتغيير. بإمكانك الآن كتابة إسم مخفي عن طريق استخدام رمز المد أو الأحرف المشكلة، أو عبر لصق الاسم المختار مسبقا. وفي النهاية تقوم بالضغط على أيقونة موافق. بإمكان اللاعب في بابجي أن يقوم بتغيير الاسم مرة واحدة في اليوم.

الرموز التي بإمكانها إخفاء الإسم في بابجي موبايل

يوجد العديد من الرموز التي لا تظهر عند كتابتها عند تغيير الاسم في لعبة بابجي موبايل، ف اللعبة لا تقبلها، لذلك تستخدم هذه الرموز لإخفاء اسم لاعب بابجي، ونعرض هذه الرموز لكم في النقاط التالية:

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ē Ē

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آō Ō

ī Īٍ

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وهناك أسماء مخفية مثل: