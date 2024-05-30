اشتريه وانت مغمض وهتدعيلي.. مواصفات ومميزات هاتف Oppo Reno 11 5G الجديد

قامت شركة أوبو العالمية المتخصصة في صناعة الهواتف المحمولة بإطلاق جهاز جديد ضمن سلسلة هواتف رينو الشهيرة، وهو هاتف Oppo Reno 11 5G الجديد، يأتي هذا الهاتف كتحديث مبتكر للمجموعة الواسعة من هواتف Reno، التي تتميز بالتصميم الأنيق والجودة العالية، تهدف الشركة من خلال هذا الإصدار إلى المنافسة بقوة مع كبرى شركات صناعة الهواتف المحمولة عالميا، عبر تقديم أسعار متنافسة مع جميع الفئات الاقتصادية، مع الحفاظ على مستوى الأداء والإمكانيات الذي يضعه الهاتف في طليعة التكنولوجيا.

إليك أهم مواصفات هاتف Oppo Reno 11F 5G الجديد

الهاتف يأتي بشاشة AMOLED مذهلة بحجم 6.7 إنش، تتميز بدقة عالية تبلغ 1080×2412 بكسل، وكثافة بكسلات تبلغ 394 بكسل لكل بوصة، مع معدل تحديث يصل إلى 120 هيرتز.

يتميز الهاتف بمعالج قوي من ميديا تيك، الطراز Dimensity 7050، الذي يعتمد تقنية 6 نانومتر، مع وحدة معالجة رسومية Mali-G68 MC4 متطورة.

يتوفر الهاتف بعدة خيارات للتخزين الداخلي: 128 أو 256 جيجابايت، بالإضافة إلى نسختين مختلفتين من ذاكرة الوصول العشوائي: 8 أو 12 جيجابايت رام.

تتميز الكاميرا الخلفية بثلاث عدسات رائعة بدقة 50+8+32 ميجابكسل، بينما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل، لتلتقط صورا واضحة وجميلة في كل زاوية.

تحتوي البطارية على سعة كبيرة تبلغ 5000 مللي أمبير، مما يوفر طاقة تدوم طويلا للاستخدام اليومي.

يعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 14، مع واجهة مستخدم مخصصة من أوبو، الـ ColorOS 14، لتجربة استخدام سلسة وممتعة.

إليك أهم مميزات هاتف Oppo Reno 11F 5G الجديد