رابط تحميل ملف أسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية في العراق 2024 رابط منصة مظلتي

المقبولين في الرعاية الإجتماعية في العراق 2024 ، تقدم وزارة الشؤون الإجتماعية في العراق العديد من برامج الدعم المتنوعة بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين العراقيين ، هذه البرامج تستهدف مجموعات محددة من السكان وفقًا لشروط معلنة تم التوافق عليها بين وزارة الشؤون الإجتماعية ووزارة الموارد البشرية، وتحت إشراف الحكومة العراقين ، وخلال هذه الفترة، عدد كبير من المواطنين المتقدمين يستفسرون عن نتائج القبول للحصول على الدعم المالي والرعاية الإجتماعية ومن خلال هذا المقال، في موقعنا الإلكتروني البديل نيوز نستعرض معكم التفاصيل الكاملة عن هذه البرامج، بما في ذلك خطوات التسجيل والشروط الأساسية للإستفادة منها.

الرعاية الإجتماعية في العراق 2024

تُعد الرعاية الإجتماعية إحدى أهم برامج الدعم الحكومي في العراق، والتي تستهدف فئات معينة من المواطنين. تتم متابعة هذه البرامج باستمرار وتقديم المساعدة والعون للمستحقين وفي هذا الإطار، أتاحت وزارة الشؤون الاجتماعية منصة إلكترونية خاصة لمتابعة كافة التفاصيل المتعلقة بالمنحة المالية، بما في ذلك رابط التسجيل وخاصية الإستعلام عن نتيجة الطلب كما أعلنت الوزارة عن إمكانية تقديم اعتراض على رفض الطلب (التظلم) في حال استيفاء الشروط المطلوبة، وذلك من خلال منصة “مظلتي” كما يمكن للمواطنين الاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بهذه البرامج من خلال موقعنا الإلكتروني البديل نيوز

طرق معرفة أسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية في العراق

إذا كنت قد تقدمت للحصول على منحة الرعاية الإجتماعية، وتنتظر الآن معرفة أسماء المشمولين، فبإمكانك القيام بالآتي:

1- البحث عن اسمك داخل ملفات PDF التي تم تنزيلها على موقع منصة “مظلتي“.

للقيام بذلك، عليك الدخول إلى المنصة وتحميل هذه الملفات.

2- كبديل للبحث في الملفات، يمكنك الإستعلام عن طلبك باستخدام رقم هويتك الشخصية وما عليك سوى إدخال رقم الهوية وتقديم المعلومات المطلوبة، ثم الضغط على خيار “استعلام”.

3- في حال تم رفض طلبك، تستطيع تقديم طلب اعتراض عبر منصة “مظلتي”، وذلك في حال استيفاء الشروط المطلوبة.