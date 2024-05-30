أحداث الحلقة الجديدة ..مسلسل قيامة عثمان الجديدة مترجمة على قناة الفجر الجزائرية المؤسس عثمان

مسلسل قيامة عثمان الحلقة الجديدة ، وأهم الأحداث ، حيث هناك بحث مستمر ومكثف من قبل ملايين من الجماهير لمحبين “المسلسل التاريخي” ذي الأحداث المميزة والمثيرة قيامة عثمان ، واليوم، جاء البحث لمعرفة موعد عرض حلقة 162 من مسلسل “المؤسس عثمان” المسلسل الذي استطاع بأحداثه المشوقة وممثليه المتميزين أن يجذب عدداً كبيراً من المشاهدين من مختلف الأعمار والجنسيات، حتى بلغت مشاهداته أكثر من 4 ملايين مشاهد ، وسنكون على موعد مع حلقة جديدة تحمل أحداثاً مختلفة والتي ستقربنا أكثر من التعرف على تأسيس الدولة العثمانية ونستعرض معكم في السطور التالية من موقعنا الإلكتروني البديل نيوز أهم أحداثها

مسلسل قيامة عثمان الحلقة الجديدة

هناك العديد من عمليات البحث المتكررة حول حلقة 162 من مسلسل “المؤسس عثمان”، وذلك نظراً لرغبة الكثيرين في متابعة الأحداث المتسلسلة المرتبطة بتأسيس الدولة العثمانية وكانت مشاهدة هذه الحلقة امس الأربعاء الموافق 29 مايو 2024، على قناة ATV التركية في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تركيا ،أما للمشاهدة بالترجمة العربية، فستعرض القناة الجزائرية “الفجر” هذه الحلقة اليوم الخميس 30 مايو 2024 في الساعة الحادية عشر مساءً، وسيتم إعادتها يوم الجمعة وفيما يتعلق بأحداث الحلقة 162 من مسلسل “المؤسس عثمان”، فسوف تشهد محاولات المؤسس عثمان لفتح البورصة والتجهيز لخوض معركة شديدة ، كما سيتعرض المؤسس لإصابة بالغة بسبب حاكم البورصة، مما سيؤدي إلى تدهور صحته ،علاوة على ذلك، سنلاحظ زيادة حدة الصراعات والاختلافات الناشبة بين يعقوب وأورخان.

تردد قناة الفجر الجزائرية لمشادة قيامة عثمان الحلقة الجديدة

فيما يتعلق بتردد قنوات عرض مسلسل “المؤسس عثمان” الحلقة 162، فإن أفضل خيار للمشاهدة هو على قناة ATV التركية وقناة الفجر الجزائرية، وذلك بالتفاصيل التالية:

قناة ATV التركية:

– القمر الصناعي: النايل سات

– التردد: 10796

– معامل تصحيح الخطأ: 5/6

– معدل الترميز: 27500

– الاستقطاب: عمودي

كذلك على قناة ATV عبر قمر ترك سات:

– التردد: 11628

– معامل الترميز: 27500

– معامل تصحيح الخطأ: 5/6

– الاستقطاب: عمودي

قناة الفجر الجزائرية:

– القمر الصناعي: النايل سات

– التردد: 12034

– معدل الترميز: 27500

– معامل تصحيح الخطأ: 3/4

– معدل الاستقطاب: عمودي

لذا، سواء على ATV التركية أو قناة الفجر الجزائرية، ستتمكن من مشاهدة الحلقة 162 من مسلسل “المؤسس عثمان” بجودة عالية.