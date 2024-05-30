«بسرعة شوف اسمك» لينك الاستعلام عن نتيجة مسابقة البريد المصرى 2024 فقط بالرقم القومي عبر بوابة الوظائف الحكومية

ينتظر آلاف الملايين موعد ظهور نتيجة مسابقة البريد المصرى 2024 بفارغ الصبر، والتي من المتوقع فتح باب الاستعلام خلال الفترة القادمة، حيث قامت هيئة البريد المصري بالتنسيق مع جهاز التنظيم والإدارة المركزي بإطلاق مسابقة البريد المصري عبر بوابة الوظائف الحكومية في شهر يناير الماضي، والذي أعلن خلاله عن حاجته لعدد من حاملي المؤهلات العليا لشغل الوظائف الخالية بمرتب شهري مجزي، وذلك وفق شروط محددة.

الاستعلام عن نتيجة مسابقة البريد المصرى 2024

أتاحت الجهات المختصة خدمة الاستعلام عن نتيجة مسابقة البريد المصرى 2024 إلكترونياً وذلك عن طريق بوابة الوظائف الحكومية التي طرحتها الوزارة، والذي أكد الجهاز المركزي أنه سيتم الإعلان عن أسماء المقبولين في المسابقة خلالها، فعن طريق الرقم القومي وكود الطلب الذي حصلوا عليه أثناء التسجيل يتمكن المتقدمين من الاستعلام عن نتائجهم بكل سهولة، وفور الانتهاء من فرز جميع الأوراق والطلبات المقدمة سيتم الكشف عنها، وفيما يلي خطوات إجراء ذلك:

التوجه مباشرة إلى بوابة الوظائف الحكومية الإلكترونية.

اختيار أيقونة الاستعلام.

ادخال رقم البطاقة الشخصية الخاص بالمتقدم في أعلى الخانة.

كتابة كود الطلب في المكان المخصص له.

الضغط على خانة بحث، ومن ثم الانتظار قليلاً لحين عرض النتيجة.

في حالة قبول الطلب سيتم ظهور الموعد المحدد لإجراء امتحان القبول، وفي حالة الرفض سيتم إعلامك.

متطلبات التسجيل في مسابقة البريد المصري 2024

لا يتم الالتفات مطلقاً إلى الطلبات المقدمة التي غير مستوفية الشروط والمستندات التي أقرتها الجهة المعلنة عن الوظائف، ولقد تتمثل تلك المستندات في النقاط الآتية: