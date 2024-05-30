“وزارة الشؤون الاجتماعية eservices.social.gov.tn“ كيفية التسجيل في منحة 300 دينار تونس 2024

منحة 300 دينار تونس 2024 تعتبر من أهم صور الدعم التي تقدمها الحكومة التونسية إلى مواطنيها الذين يستحقون الدعم من الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل وخاصة مع الغلاء وارتفاع الأسعار أصبح الجميع يعاني بشكل كبير ويطالبون حكومات الدول بضرورة صرف بعض المنح لمساعدة المواطنين في عيش حياتهم اليومية، وتعد تلك المنحة من المنح العديدة التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية إلى المواطنين، كما تقدم منحة العائلات المعوزة 200 دينار ومنحة 30 دينار للأطفال دون ست سنوات.

منحة 300 دينار تونس

يبحث الكثير من التونسيين عن خطوات التسجيل في منحة 300 دينار تونس، وذلك ما سنتعرف عليه من خلال الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى موقع وزارة الشؤون الاجتماعية.

ثم قم بكتابه بتسجيل الدخول إلى الموقع من خلال كتابه اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم قم بالضغط على خيار منحة 300 دينار تونس.

قم بكتابة البيانات المطلوبه بشكل صحيح في المكان المخصص لها.

قم برفع الاوراق المطلوبه بشكل صحيح.

أخيراً يجب الضغط على التسجيل في المنحة.

شروط منحة 300 دينار تونس

يجب العلم انه يوجد بعض الشروط وذلك بالنسبه للمواطنين الذين يرغبون في التسجيل في منحة 300 دينار تونس، هذه الشروط هي: