استعلم Online الآن عن نتائج السادس الابتدائي دور أول بالعراق 2024 بعموم المحافظات عبر موقع وزارة التربية العراقية

نتائج السادس الابتدائي 2024 من أكثر النتائج التي شغلت الجميع خلال الأيام القليلة الماضية في العراق، حيث أعلنت النتيجة في بعض المحافظات وهناك عدد قليل من المحافظات التي لم تعلن بها النتيجة، حيث نوهت وزارة التربية العراقية عن ظهور النتيجة بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة في المحافظات ويتم اعتمادها رسمياً من قبل الوزارة، ورفعت النتائج لبعض المحافظات عبر الموقع الرسمي للمحافظة أو عبر موقع نتائجنا التابع للوزارة.

نتائج السادس الابتدائي بالعراق

منذ انتهاء طلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي بالعراق من اختباراتهم بدأت عمليات التصحيح على الفور، وشددت وزارة التربية على كافة اللجان المكلفة تلك المهام سرعة الانتهاء من عملية التصحيح لكي تعلن النتيجة سريعاً أمام الجميع من الطلاب وأولياء، وحرصاً منها وفرت رابط رسمي لظهور النتائج من خلالها ليكون من السهل معرفة النتيجة أون لاين من البيت دون الحاجة للتوجه للمدارس.

استعلام نتائج السادس الابتدائي دور أول 2024

كشفت وزارة التربية العراقية عن الرابط المخصص لاستخراج نتائج السادس الابتدائي الدور الأول، حيث يمكن للطالب وولي الأمر الدخول عليه واتباع الخطوات لمعرفة النتيجة، وإليكم خطوات استعلام النتيجة وهي:

الدخول المباشر على موقع وزارة التربية العراقية.

أو الدخول إلي موقع نتائجنا التابع للوزارة.

اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي.

كتابة اسم الطالب رباعي بشكل صحيح.

تحديد المحافظة التابع لها.

تسجيل الرقم الامتحاني.

الضغط على كلمة استعلام.

والجدير بالذكر أن وزارة التربية العراقية رفعت منذ قليل نتائج محافظة ذي قار عبر موقعها الرسمي ليكون من السهل استخراجها من قبل الطلاب.