اتفرج براحتك..ثبت تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي نايل سات 2024

تردد قناة الفجر الجزائرية لمتابعة أهم المسلسلات التركية المدبلجة بشكل حصري ومميز و بكل راحة من المنزل ، حيث يبث مسلسل “قيامة عثمان” على قناة الفجر الجزائرية عبر القمر الصناعي نايل سات وبجودة صورة وصوت عالية ، ويبحث عشاق مسلسل “قيامة عثمان” عن تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة له، حيث يحظى هذا المسلسل بنسبة مشاهدة عالية في جميع أنحاء الوطن العربي ولذلك، يتوجه الكثير من الناس للبحث عن تردد القناة ومن خلال المقال التالي في موقعنا الإلكتروني البديل نيوز عرض تردد القناة عبر مختلف الأقمار الصناعية بجودة HD.

قناة الفجر الجزائرية على النايل سات 2024

يُعتبر تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة لمسلسل “قيامة عثمان” من أكثر ما يتم البحث عنه خلال هذه الفترة ، وكان قد تم إطلاق البث المباشر لهذه القناة في عام 2015، وهي ملك رجل الأعمال الجزائري “الشيخ ابن الشنفري”كما اشتهرت القناة بعرضها للعديد من المسلسلات التركية الحصرية والعروض الترفيهية المميزة، حيث تقوم ببث أعمال دراما المسلسلات، وخاصة التركية، إضافة إلى البرامج الدينية على مدار الساعة.

تردد قناة الفجر الجزائرية:

يمكن لجميع محبي ومتابعي قناة الفجر الجزائرية استقبال القناة من خلال تنزيل التردد التالي:

تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي نايل سات:

– القمر الصناعي: نايل سات

– التردد: 10865

– استقطاب الإشارة: رأسي(V)

– معدل الترميز: 27500

– معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد آخر لقناة الفجر الجزائرية على نايل سات:

– القمر الصناعي: نايل سات

– التردد: 12034

– استقطاب الإشارة: أفقي.

– معدل الترميز: 27500.

– معامل تصحيح الخطأ: 3/4