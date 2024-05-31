بكاميرا فائقة الدقة وألوان عصرية .. تعرف على مواصفات هاتف Realme GT 6T الجديد

أعلنت شركة ريلمي عن إطلاق هاتفها الذكي الجديد Realme GT 6T بشكل رسمي في الأسواق العالمية، مستهدفة بذلك تلبية احتياجات شريحة الهواتف الذكية المتوسطة العليا في السوق الهندي، يتميز هذا الهاتف بمجموعة من المواصفات المتقدمة التي تجعله بارزا في هذه الفئة، يعد Realme GT 6T إصدارا مطورا من هاتف Realme GT Neo 6 SE، الذي تم طرحه في الأسواق العالمية الشهر الفائت، مع بعض التعديلات الطفيفة بين الجهازين.

أهم مواصفات هاتف Realme GT 6T الجديد

الهاتف يزن 191 جراما، ويأتي بأبعاد 162×75.1×8.7 ملم.

الواجهة الخلفية مصنوعة من الزجاج، بينما الإطار من البلاستيك، يدعم الهاتف استخدام شريحتي اتصال بتقنية 5G، ولكنه لا يدعم إضافة بطاقة ذاكرة خارجية.

الشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.78 بوصة، ودقتها 1264×2780 بكسل، بجودة FHD+، تتميز بكثافة بكسلات تصل إلى 450 بكسل لكل بوصة، وسطوع يصل إلى 6000 شمعة، ومعدل تحديث 120 هيرتز.

الشاشة محمية بطبقة من زجاج Corning Gorilla Glass Victus 2.

يعمل الهاتف بمعالج كوالكوم سناب دراجون 7+ جين 3 ثماني النواة، مع نواة رئيسية من نوع Cortex X4 بتردد 2.8 جيجا هيرتز، ويعتمد على تقنية تصنيع بدقة 4 نانومتر، المعالج الرسومي هو Adreno 732.

واجهة المستخدم هي Realme UI 5.0 المبنية على نظام Android 14.

تتوفر خيارات التخزين في الجهاز بين 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت مع ذاكرة وصول عشوائي (رام) بسعة 8 جيجابايت، أو 256 جيجابايت / 512 جيجابايت مع رام بسعة 12 جيجابايت، إصدار 128 جيجابايت يستخدم تقنية تخزين UFS 3.1، بينما الإصدارات الأخرى تعتمد على تقنية UFS 4.0، وجميعها تستخدم ذاكرة رام من نوع LPDDR5X.

أهم مميزات هاتف Realme GT 6T الجديد