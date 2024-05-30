«اعرف هتفول بكام؟» حقيقة ارتفاع سعر البنزين اليوم الخميس 30 مايو 2024 وحقيقة ارتفاع سعر رغيف الخبز المدعم في الأفران

قامت لجنة التسعير بنفي خبر وجود أي زيادة جديدة في سعر البنزين اليوم الخميس 30 مايو 2024، حيث أكد المصدر بأنه لا صحة لما تم تداوله في الأيام السابقة مطلقاً، فمن المعلوم أن الزيادة الأخيرة الرسمية تم إقرارها في شهر مارس الماضي، وذلك بعد انعقاد اجتماع رسمي من قِبل اللجنة المختصة، وعليه فإن الزيادة الأخيرة بلغت جنيه واحد على لتر البنزين.

سعر البنزين اليوم الخميس 30 مايو 2024

استقر سعر البنزين اليوم بعد اعتماد التسعيرة في شهر مارس الماضي رسمياً عند قيمة 11 جنيهاً للتر، فبسبب الصراعات المنتشرة بين الدول ازداد سعر برميل النفط بشكل كبير عن الأعوام السابقة، ونتيجة تغير المناخ هذا العام تتسارع الدول على شراء المواد البترولية بصورة مبالغ فيها، مما أدي إلى ارتفاع شديد في الأسعار، وبالنسبة للأسعار المتفق عليها في آخر اجتماع فلقد تم الرفض نهائياً رفع سعر السولار، وفيما يلي أسعار البنزين اليوم:

بلغ سعر لتر بنزين 80 نحو 11 جنيهاً، فلقد كان سعر قبل الزيادة 10 جنيهات.

ثبت سعر لتر بنزين 92 اليوم في مصر بنحو 12.5 جنيه.

استقر سعر لتر بنزين 95 قيمة 13.5 جنيه.

بينما بلغ سعر لتر غاز الكيروسين 10 جنيهات.

كذلك سجل سعر عبوة الغاز بعد الزيادة الأخيرة 100جنيه.

أصبح سعر لتر السولار اليوم 10 جنيهات.

ارتفاع سعر خبز العيش المدعم

حالة من الذعر والقلق شهدها الشارع المصري اليوم عقب الإعلان عن رفع سعر خبز العيش البلدي المدعم في الأفران بداية من أول شهر يونيو المقبل، حيث قام وزير المالية بالتعاون مع وزير التموين بوضع التسعيرة الجديدة لرغيف الخبز، حيث أصبح سعره بداية من يوم السبت 20 قرش للرغيف الواحد، وذلك بدلاً من 5 قروش، ليصبح 5 أرغف بسعر 1 جنيه، بعدما كان 20 رغيف بسعر 1 جنيه.