ألف ألف مبروك وبنسبة نجاح (84.7) ٪!! متاح برقم الجلوس الان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة و470 طالب حصلوا على 100%

اعتمد اللواء /خالد عبدالعال (محافظ القاهرة) اليوم الخميس الموافق 2024/5/30 نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة لشهادة إتمام التعليم الأساسي للفصل الدراسي الثاني (دور أول) 2024/2023 بنسبة نجاح بلغت (84.7) ٪.

محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة في كافة النوعيات

كما اعتمد اللواء محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع، بنسبة نجاح (93.8 %)، وأيضا قام باعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح بلغت (91 %)، وكذا تم اعتماد نتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح (97.6%)، وكذا قام اللواء خالد عبد العال باعتماد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية المهنية بمحافظة القاهرة بنسبة نجاح وصلت إلى (74%) ونتيجة امتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح كانت (62.3 %).

مدير المديرية يقدم التهنئة للناجحين بامتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة

ومن جانبه صرح الأستاذ / أيمن موسى وكيل أول الوزارة – مدير المديرية أن هناك (470) طالب وطالبة حصلوا على الدرجات النهائية، مشيراً إلى أن إدارة القاهرة الجديدة فازت بالمركز (الأول) على مستوى المحافظة بنسبة نجاح 97.35 %، تليها إدارة شبرا التعليمية في المركز الثاني بنسبة نجاح بلغت 97.29 %، كما حصدت إدارة المعصرة التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت 96.23٪

كما تقدم ” مدير المديرية ” بخالص تهانيه القلبية لجميع أبنائه الطلبة الناجحين والأوائل وقدم وكيل الوزارة أيضا الشكر لجميع أولياء الأمور والأباء والمعلمين على مجهودهم مع أبنائهم.

رابط موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة

كما طالب وكيل تعليم القاهرة ومن خلال البيان الرسمي على الصفحة الرسمية لمديرية تعليم القاهرة، أبنائه الطلبة بمواصلة المزيد من الجهد والعمل للحفاظ على النجاح والتفوق وذلك خلال المراحل التعليمية والعملية القادمة، مؤكدا أن مصر تعتمد على عقول أبنائها المتفوقين في كافة المجالات من أجل تحقيق نهضتها وتقدمها، وأضاف ” وكيل أول الوزارة ” أنه يمكن للطلاب الحصول على الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، غدا الجمعة عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة بإدخال رقم الجلوس.

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